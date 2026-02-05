НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Желязков и ОИСР представят икономическа оценка за България

          5 февруари 2026 | 10:07 290
          Снимка: БГНЕС
          Министър-председателят в оставка Росен Желязков ще проведе среща с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман в сградата на Министерския съвет.

          В срещата ще участват също министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова и министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев.

          От 16:00 часа в Гранитната зала на Министерския съвет премиерът и генералният секретар на ОИСР ще представят официално доклада „Икономически преглед на България за 2025 г.“

          Кабинетът отчете успех с пътя Рудозем-Ксанти и предлага нов пенсионен модел Кабинетът отчете успех с пътя Рудозем-Ксанти и предлага нов пенсионен модел

          Докладът, изготвен от ОИСР, съдържа задълбочен анализ на основните икономически тенденции, перспективите за развитие на страната и препоръки за публични политики, насочени към устойчив икономически растеж и подобряване на бизнес средата в България.

          Свлачище затвори пътя Смолян – Баните, въведен е обходен маршрут

          Десислава Димитрова -
          Заради активирало се свлачище е затворен пътят между Смолян и Баните, съобщиха от Областно пътно управление – Смолян. Около 6:00 ч. е подаден сигнал за свлечена земна маса, която е покрила двете ленти за движение.
          Икономика

          Балабанов: Редовен бюджет няма да бъде приет преди изборите

          Десислава Димитрова -
          Народният представител от ИТН Станислав Балабанов заяви в кулоарите на парламента, че редовен бюджет няма да бъде приет, като подчерта, че позицията на партията остава непроменена.
          Общество

          Спасиха бедстваща кукумявка в района на „Ботевградско шосе“

          Росица Николаева -
          Благодарение на съдействието на загрижени граждани, кукумявката беше извадена невредима
