Желязков и ОИСР представят икономическа оценка за България

Министър-председателят в оставка Росен Желязков ще проведе среща с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман в сградата на Министерския съвет.

В срещата ще участват също министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова и министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев.

От 16:00 часа в Гранитната зала на Министерския съвет премиерът и генералният секретар на ОИСР ще представят официално доклада „Икономически преглед на България за 2025 г.“

Докладът, изготвен от ОИСР, съдържа задълбочен анализ на основните икономически тенденции, перспективите за развитие на страната и препоръки за публични политики, насочени към устойчив икономически растеж и подобряване на бизнес средата в България.