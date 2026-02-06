НА ЖИВО
          15 години затвор за рецидивист, изнасилил дъщеря си край Марица

          Поканил 20-годишното момиче на среща, после я пребил и я изнасилил

          6 февруари 2026 | 16:42 550
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Четиридесет и шест годишен мъж получи тежка ефективна присъда от 15 години „лишаване от свобода“ за брутално престъпление срещу собствената си дъщеря. Наказанието трябва да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим, съобщиха официално от Районната прокуратура в Пловдив.

          Тежкият инцидент се е разиграл вечерта на 10 април 2024 г. Според фактите по делото, подсъдимият се свързал с 20-годишната си дъщеря и я поканил на среща. Двамата не живеели в едно домакинство, тъй като бащата имал друго семейство. По време на срещата те се разхождали по брега на река Марица, когато мъжът проявил агресия.

          Бащата започнал да нанася удари на младата жена, след което я изнасилил. След извършването на деянието, той отправил директни заплахи за живота ѝ, заявявайки, че ще я убие, ако сподели с някого за случилото се.

          Съдът призна 46-годишния пловдивчанин за виновен по две сериозни обвинения. Първото е за самото изнасилване, което е квалифицирано като извършено в условията на опасен рецидив – извършителят вече е имал предишни осъждания за подобен тип престъпления. Второто обвинение е за принуда, изразяваща се в заставяне на жертвата да извърши действия против волята си.

          Постановената присъда от Районния съд в Пловдив не е окончателна. Тя подлежи на обжалване и протест пред по-горна инстанция в рамките на законоустановения срок.

