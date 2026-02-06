Сложни метеорологични условия, свлачища и тежки инфраструктурни проблеми бележат обстановката в област Смолян след обилните валежи. Юристът Тодор Батков-син коментира критичната ситуация пред телевизия Евроком, като обърна специално внимание на липсата на адекватна реакция от страна на местната власт в община Девин и пропуснатите ползи за енергетиката на национално ниво.

По думите му, въпреки че като цяло нивото на реките в областта спада, дъждовете са активирали няколко свлачища. Засегнати са били пътните отсечки между селата Баните и Малка Арда, както и пътят между Родозем и Смилян, където са паднали сериозни скални късове. Към момента тези участъци са разчистени и проходими, но ситуацията в малките населени места остава тревожна.

Тежък инцидент е регистриран в село Брезе, община Девин, където срутването на подпорна стена е блокирала достъпа до поредна улица. В капан са се озовали две самотно живеещи възрастни жени, които са практически откъснати от света.

„За съжаление, дъждовете доведоха до поредното безобразие в село Брезe, община Девин, където подпорна стена се срути. И в резултат това има пета улица в селото, до която хората нямат достъп“, заяви Батков-син. Той уточни, че единственият начин за придвижване на жените е малка пътечка, изкопана на ръка с лопата от общинския съветник Владимир Георгиев.

Юристът припомни, че проблемите с инфраструктурата в селото не са от вчера и вече са взели жертви. През миналата година възрастен мъж е починал, защото линейката не е успяла да стигне до дома му поради липса на път, а младежи са го пренасяли на ръце. Ситуацията се повтаря и с други инциденти.

„Ами вижте, 2024 година имаше друг случай с пожар в една плевня, който беше на късмет изгасен пак от местните жители, защото пожарната пък не можа да стигне до трета улица“, посочи Батков-син и допълни: „Това не е нормално. В 21-ви век хората да не могат да си стигнат до къщи, да не може да стигне линейка до тях, да не може да стигне пожарна.“

Според него управата на община Девин е „абдикирала“ от проблемите на село Брезе, поради което той отправи апел за намеса на държавата.

Освен хуманитарните проблеми, Тодор Батков-син алармира и за сериозно безстопанственост в енергийния сектор. Той разкри, че язовирите „Кърджали“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград“ преливат и водата се излива в Бяло море, вместо да генерира електроенергия, въпреки прогнозите за валежи и обявения червен код.

„Защо Националната електрическа компания не е пуснала турбините на ВЕЦ-овете на трите язовирни стени и не е започнала да произвежда електроенергия с тази вода, за да може придошлата вода да се съхрани?“, попита риторично той. Според него съоръженията са били запълнени на 95% още преди дъждовете, което е направило невъзможно поемането на новия приток.

Това разхищение се случва на фона на високите цени на електроенергията. Юристът подчерта, че „цената на тока на свободния пазар е 137 евро“ – една от най-високите в Европа, което пряко удря конкурентоспособността на българския бизнес и води до поскъпване на стоките за крайните потребители.