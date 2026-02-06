НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:35 Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни13:22 Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО)11:09 Пускането на Брендо е в ход! Заместникът на отстранения шеф на затвора не спира процедурата10:59 Изскочи ДС връзка между собственика на хижа Петрохан и дарителите на убитите „рейнджъри“09:38 Милен Иванов за Петрохан: Нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действия да неутрализира другите
          НачалоБългарияКрими

          Агенцията за закрила на детето се самосезира за изчезналото дете от хижа „Петрохан“

          Държавната агенция за закрила на детето се самосезира и своевременно сезира останалите компетентни органи по закрила

          6 февруари 2026 | 15:27 1320
          Снимка: Фейсбук
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Във връзка с медийно интервю на родител, в което се посочва, че синът му е с неясно местонахождение от дни, Държавната агенция за закрила на детето информира, че днес е получен сигнал през онлайн платформата на ДАЗД „Подай сигнал“.

          - Реклама -
            
            
          Схема „Петрохан“: Хижа на Витоша е параван за международен трафик и криптоферми (аудио) Схема „Петрохан“: Хижа на Витоша е параван за международен трафик и криптоферми (аудио)

          Държавната агенция за закрила на детето се самосезира и своевременно сезира останалите компетентни органи по закрила, като изиска наличната информация за детето.

          Планински eкскурзовод с неудобни въпроси за случая „Петрохан“: Къде са родителите на 3000 деца? Планински eкскурзовод с неудобни въпроси за случая „Петрохан“: Къде са родителите на 3000 деца?

          Отчитайки професионализма на българските медии, Държавната агенция за закрила на детето, апелира за висока чувствителност и спазване на всички законови рамки при отразяването на случаи, касаещи деца.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Мъчителката на животни от Свищов Анита Вачкова обичала да души зайчета и да одира живи котки

          Росица Николаева -
          На някои от кадрите се вижда как Анита тръгва да настъпва две котки, които се мъчат от болка, защото са одрани живи
          Политика

          Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни

          Никола Павлов -
          Според лидера на ГЕРБ президентът е отишъл да се занимава с това, с което желае
          Политика

          Мирчев: Отново ще видим опашките във Великобритания пред секциите

          Никола Павлов -
          ПП-ДБ отново поискаха президентско вето на промените в Изборния кодекс
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions