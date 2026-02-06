Агенцията за закрила на детето се самосезира за изчезналото дете от хижа „Петрохан“

Във връзка с медийно интервю на родител, в което се посочва, че синът му е с неясно местонахождение от дни, Държавната агенция за закрила на детето информира, че днес е получен сигнал през онлайн платформата на ДАЗД „Подай сигнал“.

Държавната агенция за закрила на детето се самосезира и своевременно сезира останалите компетентни органи по закрила, като изиска наличната информация за детето.

Отчитайки професионализма на българските медии, Държавната агенция за закрила на детето, апелира за висока чувствителност и спазване на всички законови рамки при отразяването на случаи, касаещи деца.