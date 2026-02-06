Акцентите в „ЕвроДиф“ (част 1): Главният редактор на „Новини“-те на „Евроком“ – Катя Илиева със свое разследване за Петрохан

Главният редактор на „Новини“-те на Евроком – Катя Илиева със свое разследване за Петроханската трагедия.

Бургас от години е символ на успешно управление на ГЕРБ. Но, ето че тази седмица се случи нещо необичайно – благодарение на опозицията в общинския съвет, съдът отмени новите цени за паркиране в синя зона в града. Как стана това? – опозиционерът Стоян Царев. Той ще отговори и на въпроса: защо никой не иска да каже неудобните факти за новата детска болница в Бургас, която струва 100 милиона?!

Атанас Чобанов от БЪРД и водещият на ЕвроДикоФ след поредния гастрол на Бойко Борисов в тв-студио, този път в бТв. Какво предложение ще направят двамата към Борисов?

И накрая – двама гости, които не слизат от телевизионните ефири – разбира се, става дума за Триото!