      петък, 06.02.26
          Акцентите в „ЕвроДиф“ (част 1): Главният редактор на „Новини“-те на „Евроком“ – Катя Илиева със свое разследване за Петрохан

          6 февруари 2026 | 16:39 1250
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          ✅Главният редактор на „Новини“-те на Евроком – Катя Илиева със свое разследване за Петроханската трагедия.

          ✅Бургас от години е символ на успешно управление на ГЕРБ. Но, ето че тази седмица се случи нещо необичайно – благодарение на опозицията в общинския съвет, съдът отмени новите цени за паркиране в синя зона в града. Как стана това? – опозиционерът Стоян Царев. Той ще отговори и на въпроса: защо никой не иска да каже неудобните факти за новата детска болница в Бургас, която струва 100 милиона?!

          ✅ Атанас Чобанов от БЪРД и водещият на ЕвроДикоФ след поредния гастрол на Бойко Борисов в тв-студио, този път в бТв. Какво предложение ще направят двамата към Борисов?

          ✅И накрая – двама гости, които не слизат от телевизионните ефири – разбира се, става дума за Триото!

          ИТ

          Изкуствен интелект вече наема хора и делегира задачи

          Росица Николаева -
          Агентът с изкуствен интелект, който се нуждае от човешка помощ, се свързва чрез API интерфейса или протокола за контекст на модела, намира подходящ изпълнител, предоставя ясни инструкции и чака резултата
          България

          Шефът на Столичния автотранспорт с остър отговор към СОС

          Екип Евроком -
          Ръководството на „Столичен автотранспорт“ излезе с официална позиция в отговор на напрежението в Столичния общински съвет
          България

          Проф. Илин Савов пред Евроком: Грози ни вълна от шантаж със записи от лекарски кабинети и хотели (аудио)

          Екип Евроком -
          Тези компрометиращи записи на хора могат да се използват за шантаж и натиск
