          Акцентите в „ЕвроДикоф“ – част 2: Ивайло Мирчев за липсващите милиони на Пеевски

          6 февруари 2026 | 16:52 1270
          Златина Петкова
          ✅Ивайло Мирчев за липсващите милиони на Пеевски и за наличните конфликти в ПП/ДБ

          ✅Нова драма със „златния“ паркинг за тирове в Русе. Защо кметът иска да купи паркинга за 10 милиона евро? Всичко по темата, с позициите на кмет, общински съветник и журналист.

          ✅Жълт картон от Брюксел: милиарди могат да не дойдат в България, освен това 700 милиона лева, заради липсващи реформи, също са под въпрос! Позицията на Таня Петрова.

          ✅Кметът на район Западен в Пловдив – Тони Стойчева – не се притеснява да говори по време на протестите срещу Пеевски и Борисов. Наскоро лично премахна оградата на незаконен паркинг. Стойчева за десетките хиляди пловдивчани на протестите и за начина да бъде спасена честността на вота.

