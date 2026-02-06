Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ обяви началото на мащабна дарителска кампания за набирането на средства за неотложен ремонт на сградния фонд и прилежащата инфраструктура. От лечебното заведение съобщиха, че инициативата цели да подсигури по-добра работна среда за медицинските екипи и да създаде комфорт и улеснен достъп за пациентите.

- Реклама -

За да се гарантира пълна прозрачност при разходването на средствата, директорът на болницата проф. Атанас Йонков е разпоредил създаването на специализирана комисия за контрол и управление на постъпленията. Всеки дарител ще получава официално свидетелство за направеното дарение,за да може ръководството да даде точна и прозрачна отчетност пред обществото.

Александровска болница е създадена преди 147 г. и е една от най-старите и значими медицински институции в страната. Архитектурният й ансамбъл включва 24 сгради с обща застроена площ от 25 025 кв.м и разгърната площ от 85 692 кв.м. Строителството на отделните корпуси обхваща широк исторически диапазон – от 1898 г. до 2009 г., като целият комплекс притежава статут на паметник на културата.

Въпреки извършваните през годините частични ремонти със собствени средства, финансиране по проекти или субсидии от Министерството на здравеопазването, ресурсът е недостатъчен за цялостното обновяване на базата. Ръководството на лечебното заведение многократно е изпращало доклади и програми за поетапни строително-ремонтни дейности до ресорното министерство, но до момента тези усилия не са довели до сериозен резултат за трайно решаване на проблемите.

Списъкът със сгради, нуждаещи се от спешна намеса, включва клиниките по алергология, чиято сграда е изградена в края на ХІХ век, кожни и венерически болести, хематология, ендокринология, физикална медицина и рехабилитация, както и отделението по дензитометрия.

Особено критично е състоянието на Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести. Сградата е сред първите, издигнати специално за нуждите на болницата през 1884 г., като по-късно е достроявана през 1918 г. и 1926 г. Тя носи белезите на историята, претърпяла е сериозни щети при бомбардировките над София през 1945 г. и е ремонтирана многократно. Според експертна оценка на архитект, сертифициран за работа с паметници на културата, цялостният ремонт на тази сграда, включително необходимата енергийна ефективност, би възлязъл на над 10 милиона евро.