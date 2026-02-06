От парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС) настояха за намеса на президентската институция по отношение на новите текстове в изборното законодателство.

- Реклама -

Народният представител Джейхан Ибрямов призова да бъде наложено вето върху промените в Изборния кодекс, които касаят гласуването зад граница.

Основното притеснение на политическата сила е свързано с въвеждането на ограничителен режим за разкриване на секции в чужбина. Според приетите изменения, в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), ще могат да се образуват до 20 избирателни секции извън сградите на българските дипломатически и консулски представителства. Тази мярка би засегнала възможностите за гласуване на българските общности в страни като Великобритания, САЩ и Турция.

В изявление пред медиите в Народното събрание, депутатът отправи апела си конкретно към Илияна Йотова, настоявайки за преразглеждане на текстовете.

„Нека да прегледат приетите изменения и да наложи вето“, заяви Джейхан Ибрямов пред журналистите.

Наред с изборните правила, от АПС повдигнаха въпроса и за друга законодателна инициатива.

Ибрямов уточни, че призивът за вето се отнася и за промените в Закона за киберсигурност, но с едно условие – ако експертният преглед установи, че новите разпоредби ще повлияят негативно на крайните потребители.