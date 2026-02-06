Гръцката полиция реализира успешна акция срещу международния трафик на наркотици, при която в Солун бе задържан български гражданин. Мъжът е опитал да внесе в южната ни съседка значително количество хероин, укрит в личния му автомобил. По данни на гръцката телевизия „Скай“, общото тегло на конфискуваната дрога надхвърля 6 килограма.

Задържаният е 35-годишен мъж, за когото властите разполагат с данни, че е част от организирана престъпна група. Основната дейност на групата е свързана с трафик на наркотични вещества от България към Гърция с цел последващото им разпространение на местния пазар.

Операцията е стартирала, след като заподозреният е пресякъл държавната граница през граничния контролно-пропускателен пункт „Кулата – Промахон“. Гръцките служби незабавно са го поставили под полицейско наблюдение, проследявайки движението му до западната част на Солун, където е извършен и самият арест.

При първоначалния оглед органите на реда са открили у българина 9 пакета, съдържащи общо 743 грама хероин. Последвала е детайлна проверка на превозното средство с участието на специално обучено полицейско куче. В хода на претърсването е разкрит специално изграден тайник в автомобила, където са намерени още 26 пакета с 5,5 килограма от високорисковото вещество.

Според първоначалните експертни оценки, пазарната стойност на заловеното количество наркотици възлиза на над 150 000 евро. Разследването по случая продължава с цел установяване на всички лица, съпричастни към престъпната схема.