НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Атанас Зафиров инспектира язовир „Тополница“: Гарантирането на продоволствената сигурност е приоритет

          Според разчетите и графика на МОСВ, при достигане на ниво от 125 000 000 куб. м ще започне процедура по контролирано източване, за да се осигури необходимият свободен обем

          6 февруари 2026 | 14:12 50
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Гарантирането на продоволствената сигурност и устойчивото управление на водните ресурси са основен приоритет за „БСП-Обединена левица“ в управлението. Това заяви вицепремиерът в оставка и председател на левицата Атанас Зафиров по време на инспекция на язовир „Тополница“ и прилежащата към него водноелектрическа централа.

          - Реклама -
            
            

          Зафиров, който изпълнява и функциите на председател на Националния борд по водите, подчерта стратегическото значение на водоема. Язовирът е ключов за осигуряването на напоителните нужди в земеделието за две големи области – Пазарджик и Пловдив, което прави правилното му стопанисване въпрос от национално значение.

          Язовир „Тополница“ повишава нивото си, Зафиров пристигна на инспекция (СНИМКИ) Язовир „Тополница“ повишава нивото си, Зафиров пристигна на инспекция (СНИМКИ)

          Акцент в проверката бе текущото състояние на водните обеми. Данните сочат, че към момента наличният обем в язовира е 117 000 000 куб. м при максимален капацитет от 137 000 000 куб. м. „Тополница“ се очертава като най-бързо пълнещият се язовир в страната, като водният му запас се увеличава с около 1 500 000 куб. м на денонощие.

          Според разчетите и графика на Министерството на околната среда и водите, при достигане на ниво от 125 000 000 куб. м ще започне процедура по контролирано източване, за да се осигури необходимият свободен обем. Експертите прогнозират, че водоемът ще бъде запълнен отново в началото на следващата седмица.

          В инспекцията на съоръжението участие взеха изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева, управителят на клон „Тополница“ към дружеството Сашка Маврикова, заместник-кметът на община Ихтиман Иван Янкулов и заместник областният управител на Софийска област Таня Иванова.

          Ситуацията с язовирите в страната остава динамична след валежите от 5 февруари. Продължава контролираното изпускане на води през преливниците на двата големи язовира по поречието на река Арда в област Кърджали – язовир „Кърджали“ и язовир „Студен кладенец“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Данъчна кампания 2026: Как декларираме доходите си след въвеждането на еврото

          Росица Николаева -
          Доходите, придобити през миналата година (2025 г.), се обявяват в левове, но дължимият данък върху тях се плаща в евро.
          Политика

          Министър Георг Георгиев: ОИСР е стратегическия хоризонт пред България след Шенген и Еврозоната

          Росица Николаева -
          Първият дипломат на България взе участие в публична лекция на генералния секретар на ОИСР Матиас Корман
          Култура

          Кирил Котрулев разкрива началото на българския попфолк във „Вечните песни на България“

          Никола Павлов -
          В откровен телевизионен разговор той ще върне зрителите към създаването на дует „Южен вятър“
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions