Гарантирането на продоволствената сигурност и устойчивото управление на водните ресурси са основен приоритет за „БСП-Обединена левица“ в управлението. Това заяви вицепремиерът в оставка и председател на левицата Атанас Зафиров по време на инспекция на язовир „Тополница“ и прилежащата към него водноелектрическа централа.

Зафиров, който изпълнява и функциите на председател на Националния борд по водите, подчерта стратегическото значение на водоема. Язовирът е ключов за осигуряването на напоителните нужди в земеделието за две големи области – Пазарджик и Пловдив, което прави правилното му стопанисване въпрос от национално значение.

Акцент в проверката бе текущото състояние на водните обеми. Данните сочат, че към момента наличният обем в язовира е 117 000 000 куб. м при максимален капацитет от 137 000 000 куб. м. „Тополница“ се очертава като най-бързо пълнещият се язовир в страната, като водният му запас се увеличава с около 1 500 000 куб. м на денонощие.

Според разчетите и графика на Министерството на околната среда и водите, при достигане на ниво от 125 000 000 куб. м ще започне процедура по контролирано източване, за да се осигури необходимият свободен обем. Експертите прогнозират, че водоемът ще бъде запълнен отново в началото на следващата седмица.

В инспекцията на съоръжението участие взеха изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева, управителят на клон „Тополница“ към дружеството Сашка Маврикова, заместник-кметът на община Ихтиман Иван Янкулов и заместник областният управител на Софийска област Таня Иванова.

Ситуацията с язовирите в страната остава динамична след валежите от 5 февруари. Продължава контролираното изпускане на води през преливниците на двата големи язовира по поречието на река Арда в област Кърджали – язовир „Кърджали“ и язовир „Студен кладенец“.