Атентат срещу високопоставен руски генерал в Москва, извършителят е на свобода

Покушение е било извършено срещу руския генерал-лейтенант Владимир Алексеев в Москва, съобщи официалният представител на Следствения комитет на Русия Светлана Петренко, цитирана от РИА Новости.

„По данни на следствието, на 6 февруари в жилищна сграда на Волоколамското шосе в Москва неизвестно лице е произвело няколко изстрела по мъж и е избягало от мястото на престъплението. Пострадалият е хоспитализиран в една от градските болници", заяви Петренко.

В момента извършителят се издирва, като разследващите екипи и криминалисти анализират записи от камери за видеонаблюдение и разпитват свидетели.

По случая е образувано наказателно дело за опит за убийство и незаконен оборот на огнестрелно оръжие, а московската прокуратура е поела контрол върху разследването.