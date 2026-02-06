Атентат срещу високопоставен руски генерал в Москва, извършителят е на свобода

Покушение е било извършено срещу руския генерал-лейтенант Владимир Алексеев в Москва, съобщи официалният представител на Следствения комитет на Русия Светлана Петренко, цитирана от РИА Новости.
В момента извършителят се издирва, като разследващите екипи и криминалисти анализират записи от камери за видеонаблюдение и разпитват свидетели.
По случая е образувано наказателно дело за опит за убийство и незаконен оборот на огнестрелно оръжие, а московската прокуратура е поела контрол върху разследването.