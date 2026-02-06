Автомобил блъсна пешеходец на бул. „Тодор Каблешков“, движението е затруднено

Инцидентът е станал в столичния квартал „Манастирски ливади“, на място с предишен тежък пътен инцидент

Водач на лек автомобил е блъснал пешеходец на столичния булевард „Тодор Каблешков“, като инцидентът е станал около 9:40 часа в квартал „Манастирски ливади“, в близост до обект на голяма хранителна верига.

След катастрофата движението в района е затруднено, съобщиха от DarikNews.

По информация на БГНЕС, произшествието е станало на оживения булевард в квартал „Манастирски ливади“-изток, като към момента движението в участъка остава затруднено.

Мястото е известно и с друг тежък инцидент — в средата на октомври миналата година пешеходец, пресичащ на червен светофар, беше блъснат смъртоносно от автомобил.