Председателският съвет на Икономическия и социален съвет (ИСС) проведе ключова стратегическа среща с генералния секретар на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество (ОИСР) Н.Пр. Матиас Корман. Разговорите, в които участва и екипът на Корман, бяха част от официалното им посещение в България и се фокусираха върху напредъка на страната по пътя към пълноправно членство в организацията.

В центъра на дискусията застанаха необходимите икономически и социални реформи, както и фундаменталната роля на организираното гражданско общество в този процес. Генералният секретар на ОИСР разясни текущия етап от процедурите по присъединяване, като постави специален акцент върху значението на финалната фаза на техническите прегледи, извършвани от Комитета за преглед на икономиката и развитието.

Председателят на ИСС Зорница Русинова представи пред делегацията мисията на Съвета като гарант за баланса между работодатели, синдикати и граждански организации. Тя подчерта, че постигнатият консенсус между тези страни служи за стабилна основа при изработването на държавните политики.

Русинова изтъкна, че членството на България в ОИСР е дългосрочен приоритет. Голяма част от актовете на ИСС и дейностите, заложени в плана за 2026 г., са насочени именно към предстоящите реформи, целящи да осигурят експертиза и единна позиция по ключови обществени теми.

По време на срещата бе припомнено, че още преди две години ИСС прие резолюция в подкрепа на членството. Аргументите за това включват доказаните ползи от участието в ОИСР като стимулиране на икономическия растеж, повишаване на жизнения стандарт, стабилна заетост и доходи, както и фискална устойчивост. Беше отчетено активното участие на Съвета в подпомагането на реформите чрез експертни предложения в подкрепа на усилията на правителството за изпълнение на критериите.

От името на група „Работодатели“, заместник-председателят на ИСС Мария Минчева представи гледната точка на бизнеса. Тя определи процеса на присъединяване като възможност за модернизация на регулаторната рамка и ускоряване на социално-икономическата конвергенция. Минчева очерта конкретни приоритети, сред които реформата на пенсионната система и мултифондовете, както и обвързването на възнагражденията в публичния сектор с производителността. Тя настоя и за яснота около модела на националната депозитна система, за да се гарантира предвидимост и баланс на интересите.

Заместник-председателят от група „Синдикати“ Пламен Димитров постави акцент върху значението на образованието, квалификацията и индустриалната политика. Той посочи, че синдикатите виждат икономическата интеграция като фактор за повишаване на доходите и покупателната способност, но не скри тревогата си от индустриалния спад и загубата на работни места. Според Димитров е необходим нов импулс за индустрията чрез целенасочена стратегия и инвестиции в дигитални умения, както и по-тясна връзка между образованието и потребностите на икономиката — теми, по които ИСС вече има формулирани препоръки.

Богомил Николов, заместник-председател от група „Граждански организации“, насочи вниманието към социалните измерения на зеления и дигиталния преход. Той подчерта, че въпреки реалните ползи, тези трансформации носят и социална цена, което изисква политики, гарантиращи, че никоя група няма да бъде изоставена. Николов акцентира и върху въпросите за личната неприкосновеност, сигурността и доверието в дигиталната среда.

В рамките на дискусията беше представена работата на ИСС по ключови анализи, включително цялостен преглед на пенсионния модел, обхващащ и трите му стълба. Този анализ, изграден върху диалога между социалните партньори, служи като експертна пътна карта за бъдещи реформи.

В края на срещата Матиас Корман изрази своята признателност за активния принос на ИСС в присъединителния процес и отбеляза високото значение на темите, по които Съветът работи, за устойчивото икономическо и социално развитие на България.