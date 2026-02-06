НА ЖИВО
          16:52 Проф. Илин Савов пред Евроком: Грози ни вълна от шантаж със записи от лекарски кабинети и хотели (аудио)16:27 Досиетата „Епстийн“: Връзки с „Мосад“, какво значи „пица“, „хотдок“ и „сос“, и каква е българската следа на Робърт Максуел (видео)16:01 От последните минути: Завършиха преговорите между Иран и САЩ, ето за какво се разбраха15:35 Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни13:22 Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО)11:09 Пускането на Брендо е в ход! Заместникът на отстранения шеф на затвора не спира процедурата10:59 Изскочи ДС връзка между собственика на хижа Петрохан и дарителите на убитите „рейнджъри“09:38 Милен Иванов за Петрохан: Нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действия да неутрализира другите
          Барселона с тежък съперник за Купата на краля

          Победителите ще се определят в два мача на разменено гостуване - през февруари и март

          6 февруари 2026 | 16:22
          Барселона ще спори с Атлетико Мадрид на полуфиналите за Купата на краля в Испания, отреди жребият. Съперници в другата двойка да са баските врагове Атлетик Билбао и Реал Сосиедад. Победителите ще се определят в два мача на разменено гостуване – през февруари и март.

          Барса е действащият носител на трофея, a преди година пак имаше столичани за противник на тази фаза. Тогава двата тима изиграха запомнящ се първи двубой в Каталуния, завършил 4:4. На реванша тимът на Ханзи Флик надделя с 1:0.

          Реал Сосиедад също е полуфиналист за втори пореден сезон, след като през миналия беше елиминиран от Реал Мадрид – също след общ резултат 4:5.

