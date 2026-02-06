Бащата на 15-годишното момче, което е в неизвестност от дни заедно с издирвания за тройното убийство край „Петрохан“ Ивайло Калушев, направи изненадващо изявление пред БНТ. Въпреки тежките обвинения срещу спътника на сина му и липсата на комуникация, родителят, г-н Макулев, заяви, че не изпитва притеснение за безопасността на детето си.

Тийнейджърът, идентифициран в разговора като Александър, е на почивка с хора от природозащитна организация. Сред тях е и Ивайло Калушев, който е обявен за издирване във връзка с тежко криминално престъпление. Бащата обаче отхвърля официалните версии и се позовава на дългогодишното си познанство с издирвания мъж.

„Ние с Иво се познаваме от около 35 години. Той познава Александър от бебе“, сподели бащата и допълни категорично: „Изключително спокоен съм, защото познавам Иво много добре и знам за какъв човек става въпрос.“

Липса на връзка от края на януари

Комуникацията с групата е прекъсната на 29 януари, когато е бил последният телефонен разговор между бащата и сина му. Оттогава телефоните на всички присъстващи са изключени. Макулев допуска, че е възможно групата да се намира в район без обхват, тъй като често посещават труднодостъпни места.

„В момента е в неизвестност от няколко дни. Никой не ми е звънял. Телефонът му е изключен. Той е с човека, който в момента се издирва – Иво Калушев“, потвърди бащата фактическата ситуация, но подчерта, че липсата на връзка не го тревожи: „Има неща, които не могат да се обяснят с думи. Просто съм спокоен.“

Кой още е с тях?

Стана ясно, че компанията не се състои само от издирвания мъж и 15-годишния Александър. С тях е и трети човек – също тийнейджър от организацията за защитени територии.

„По-скоро са трима. Става дума за Николай Златков“, уточни Макулев, като добави, че познава и това момче „поне от 10 години“. Организацията, част от която са пътуващите, провежда курсове за деца, свързани с опазване на природата, палеология, катерене и подводно гмуркане.

Относно обвиненията за убийство

Бащата на момчето изрази сериозно съмнение относно вината на Ивайло Калушев за престъплението, за което е издирван. Според официалната информация става дума за тройно убийство в района на прохода „Петрохан“, където групата е пребивавала в хижа през последните години.

„Опитват се да му припишат неща, които не са се случили“, коментира Макулев. По думите му: „Официалната версия е за тройно убийство, което според мен е абсолютно невярно.“

Той е категоричен, че всичко, което се пише и говори за дългогодишния му приятел в момента, не отговаря на истината.