      петък, 06.02.26
          БЕЗОБРАЗИЕ: Задържаха млад учител в Пловдивско за блудство с деца

          6 февруари 2026 | 14:58
          25-годишен учител от пловдивско училище е арестуван за блудство с непълнолетна ученичка. Спрямо Аврам Андреев са повдигнати още три обвинения, едно от които е за разпространение на порнографски материали. На младия преподавател е наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ от Районния съд, потвърдена в последствие и от Окръжния съд. Съдебният процес протича при закрити врати, заради замесените в случая малолетни и непълнолетни лица, предава Plovdiv24.bg.

          Прокуратурата е повдигнала четири обвинения спрямо него. Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че през месец ноември 2025 г. в гр. Пловдив чрез информационна технология установил контакт с лице, ненавършило 14-годишна възраст – момиче на 13 години, с цел извършване на блудствени действия и съвкупление.

          Второто обвинение е за това, че през месец ноември 2025 г. в гр. Пловдив е разпространил порнографски материали на същото 13-годишно момиче. Третото обвинение е за това, че през месец октомври 2025 г. в гр. Пловдив чрез използване на информационна технология установил контакт с лице, ненавършило 18-годишна възраст момиче на 16 години, с цел извършване на блудствени действия и съвкупление.

          Спрямо Андреев е повдигнато обвинение и за това, че през месец октомври 2025 г. в гр. Пловдив е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, навършило 14-годишна възраст – същото 16-годишно момиче, в положение на зависимост.

          Учителят е арестуван на 26 януари след сигнал от родител. Бащата твърди, че двамата обсъждали сексуални теми. Девойчето не е ученичка на Андреев, комуникацията между двамата била по интернет. Момичето си направило профил в социалните мрежи и се представяло за по-голямо от реалната си възраст. Според обвинението преподавателят изпращал снимки и видеа на интимните си части, които тийнейджърката показвала на съученици и приятели. Андреев е бил уволнен в деня на подаването на сигнала.

          За случая е уведомено Регионалното управление на образованието. По досъдебното производство са извършени множество действия по разследването – разпити на свидетели, назначени са експертизи, иззети веществени доказателства и др.

