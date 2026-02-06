НА ЖИВО
          БФПС с остра позиция до премиера: Настояват пенсиите да се плащат преди почивните дни

          Тъй като значителна част от възрастните хора в България живеят на или под линията на бедност, забавянето дори с два дни създава сериозни рискове

          6 февруари 2026 | 16:28 230
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации отправи остро писмо до министър-председателя Росен Желязков, изразявайки сериозно недоволство от графика за изплащане на пенсиите.

          Повод за напрежението е решението на Националния осигурителен институт (НОИ) парите за месец февруари да бъдат преведени на 9-и, вместо на традиционната дата 7-и, тъй като тя се пада в събота.

          Според федерацията проблемът не е изолиран само за настоящия месец. Аналогична ситуация се очертава и през март, когато 7-о число отново е почивен ден. Това на практика означава двукратно забавяне на доходите на близо 2 милиона пенсионери в рамките на два последователни месеца, алармират от организацията.

          В позицията си до премиера от съюза подчертават, че изместването на плащането за 9-о число е чисто административна практика, а не законово задължение. Те аргументират недоволството си с факта, че по този начин държавата задържа вече начислени средства, превръщайки пенсионерите в „безлихвени кредитори на бюджета“.

          В този случай НОИ обслужва интересите на банките, а не на хората от третата възраст“, категорични са в позицията си от организацията.

          Социалната цена на това административно решение е изключително висока за най-уязвимите групи, посочват авторите на писмото. Тъй като значителна част от възрастните хора в България живеят на или под линията на бедност, забавянето дори с два дни създава сериозни рискове. Сред тях са невъзможност за своевременно закупуване на жизненоважни лекарства, натрупване на неплатени сметки за битови нужди и риск от начисляване на лихви и такси за просрочия.

          От федерацията обръщат внимание и на съществуващ двоен стандарт в държавната администрация. Те посочват, че заплатите и другите плащания в публичния сектор обикновено се изтеглят към предходния работен ден, когато датата на падежа съвпада с почивен ден. Липсата на подобен подход към възрастните хора се определя от организацията като акт, който е „несправедлив и морално недопустим“.

          Искането на пенсионерските съюзи е ясно формулирано: когато 7-о число се пада в събота, изплащането да става в предходния работен ден (6-и), а не да се отлага за понеделник (9-и). Според тях тази промяна не изисква допълнителен финансов ресурс и е напълно в рамките на закона, като същевременно би възстановила усещането за уважение към труда на хората.

          „В най-бедната държава в Европейския съюз два дни забавяне при изплащането на пенсиите не е техническа подробност, а въпрос на оцеляване“, заявяват от организацията в заключение на своето обръщение към премиера, настоявайки за незабавна реакция и коригиране на графика.

