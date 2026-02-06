НА ЖИВО
          Бизнесът плаща с 19% по-евтин ток утре

          Данните на БНЕБ отчитат общ обем на продадената електроенергия в размер на 91 963,43 мегаватчаса

          6 февруари 2026 | 15:15 150
          Снимка: БГНЕС
          Цената на електроенергията за бизнеса в България бележи значителен спад за деня на доставка 7 февруари. Това става ясно от последните данни на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) след затварянето на пазарен сегмент „Ден напред“.

          Търговията приключи при средна цена от 111,83 евро за мегаватчас (без ДДС). Тази стойност представлява понижение с 19,12 процента в сравнение с предходната сесия, когато енергийната борса затвори на нива от 138,27 евро за мегаватчас. Това означава, че индустриалните потребители ще разполагат с по-евтин ресурс за своите производства утре.

          Как сметките за ток станаха от 130 на над 200 евро: Потребители сигнализират за скок в цените Как сметките за ток станаха от 130 на над 200 евро: Потребители сигнализират за скок в цените

          При детайлния преглед на часовите диапазони се наблюдава, че пиковата енергия (от 09:00 до 20:00 часа) е достигнала средна цена от 117,84 евро за мегаватчас. В същото време, извънпиковата енергия, която обхваща часовете от 01:00 до 08:00 ч. и от 21:00 до 24:00 ч., се е търгувала значително по-ниско – средно по 105,82 евро за мегаватчас.

          Търговската активност на борсата остава висока, като данните на БНЕБ отчитат общ обем на продадената електроенергия в размер на 91 963,43 мегаватчаса.

          Еленко Божков: Хроничен недостиг на ток вдига цените, ТЕЦ-овете са ключови Еленко Божков: Хроничен недостиг на ток вдига цените, ТЕЦ-овете са ключови

          В другия ключов сегмент – „В рамките на деня“, пазарната динамика също показва интересни стойности. Среднопретеглената цена за 60-минутните продукти към момента е 119,71 евро за мегаватчас (без ДДС). При продуктите с 15-минутен интервал на доставка среднопретеглената дневна цена към отчетения час е 112,14 евро за мегаватчас.

