Цената на електроенергията за бизнеса в България бележи значителен спад за деня на доставка 7 февруари. Това става ясно от последните данни на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) след затварянето на пазарен сегмент „Ден напред“.

Търговията приключи при средна цена от 111,83 евро за мегаватчас (без ДДС). Тази стойност представлява понижение с 19,12 процента в сравнение с предходната сесия, когато енергийната борса затвори на нива от 138,27 евро за мегаватчас. Това означава, че индустриалните потребители ще разполагат с по-евтин ресурс за своите производства утре.

При детайлния преглед на часовите диапазони се наблюдава, че пиковата енергия (от 09:00 до 20:00 часа) е достигнала средна цена от 117,84 евро за мегаватчас. В същото време, извънпиковата енергия, която обхваща часовете от 01:00 до 08:00 ч. и от 21:00 до 24:00 ч., се е търгувала значително по-ниско – средно по 105,82 евро за мегаватчас.

Търговската активност на борсата остава висока, като данните на БНЕБ отчитат общ обем на продадената електроенергия в размер на 91 963,43 мегаватчаса.

В другия ключов сегмент – „В рамките на деня“, пазарната динамика също показва интересни стойности. Среднопретеглената цена за 60-минутните продукти към момента е 119,71 евро за мегаватчас (без ДДС). При продуктите с 15-минутен интервал на доставка среднопретеглената дневна цена към отчетения час е 112,14 евро за мегаватчас.