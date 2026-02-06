Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни

6 февруари 2026 | 15:35
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви във видеообръщение, публикувано в профила му във Facebook, че правителството в оставка вече трети месец умишлено е задържано в това състояние.
По думите му всички партии и политически лидери вече са изразили позиция в полза на незабавно провеждане на предсрочни избори, които според него е трябвало да се състоят още през март.
