      петък, 06.02.26
          Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни

          6 февруари 2026 | 15:35
          Бойко Борисов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви във видеообръщение, публикувано в профила му във Facebook, че правителството в оставка вече трети месец умишлено е задържано в това състояние.

          „Сравнявам оставката на президента Румен Радев и само няколко дни след това Конституционният съд се произнесе и той отиде да се занимава с това, което желае. От декември, та януари, станахме февруари се водят някакви абсолютно безсмислени консултации“, заяви Борисов.

          По думите му всички партии и политически лидери вече са изразили позиция в полза на незабавно провеждане на предсрочни избори, които според него е трябвало да се състоят още през март.

          „Само че сега се протака, протака, протака…“, добавя Борисов във видеото.

