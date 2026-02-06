НА ЖИВО
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
          Бойко Найденов: Ако убийството край Петрохан е извършено от един човек, то той е бил близък на жертвите

          Специално за сигнала отпреди 2 години за дете в риск, той съобщи, че не може разследване да се спира, защото родителите не искали да съдействат.

          6 февруари 2026 | 09:22 1440
          Снимка: bTV
          Росица Николаева
          Много е важно какви са събраните доказателства. Трудно би могло убийството да се извърши от един човек, или ако е от един човек, то той е бил близък на жертвите, защото няма следи от самозащита“. Това заяви по темата за убийството край Петрохан пред БТВ бившият директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор Бойко Найденов.

          И заяви, че писмото на издирвания Ивайло Калушев може да не е написан от него, тъй като е изпратено от електронна поща.

          Не е много добре да се оставят хората да четат между редовете, каза той по повод изказването на и.ф. гл. прокурор Борислав Сарафов.

          И заяви, че има 95% разкриваемост на убийствата, защото повечето пъти става въпрос за битово убийство от близък човек.

          Колегите, които работят в тази област, като че ли подцениха случая“, заяви Найденов. 

          Има много работа в момента и не допускам, че тя не се върши – но към момента не виждаме някой да излезе и да каже, че това се върши.

          Специално за сигнала отпреди 2 години за дете в риск, той съобщи, че не може разследване да се спира, защото родителите не искали да съдействат. Ако има прекратяване, то трябва да е заради обективни фактори – и при това положение прекратено производство да се размахва отново е не само несериозно, ами и тенденциозно.

