Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов отправи остри критики към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и действията на кабинета в оставка, предупреждавайки за заложени политически и икономически капани. В ефира на Би Ти Ви той коментира напрежението около цените на електроенергията, съмнителните харчове в последния момент и проблемите с киберсигурността в страната.

- Реклама -

Според Божанов политическите опоненти са планирали кризи, които да избухнат в ръцете на следващо управление, но планът им се е объркал. Той посочи конкретно ситуацията с енергетиката, където според него ГЕРБ са подготвяли почвата за социално напрежение.

„Бойко Борисов почти си призна, че са заложени известни бомби на служебния кабинет – като тази да се вдигнат цените на тока, и той да се окаже виновен. И сега много го е яд, че това се случи при редовния кабинет в оставка“, заяви Божанов. По думите му реакцията на Борисов, който призова КЕВР да вземе мерки или да подаде оставка, издава раздразнение, че регулаторът е „изпълнил плана малко по-рано отколкото е трябвало“.

Сериозни съмнения за корупция и купуване на гласове бяха повдигнати по отношение на обществените поръчки. Депутатът от ПП-ДБ алармира, че в последните дни на управлението на кабинета „Желязков“ се правят индексации на договори за близо 1 милиард евро. Според Божанов този процес „твърде много прилича на наливане на пари за купуване на избори“, като схемата предполага фирмите бенефициенти да върнат част от средствата към своите политически благодетели за финансиране на вота.

Божанов обвини управляващите в оставка в бягство от парламентарен контрол, посочвайки отмяната на заседание на Народното събрание като опит да се скрият премиерът и министрите. Той припомни, че Росен Желязков е избегнал въпроси и предходния петък под предлог за инспекция, която не отговаря на ранга му.

Основните въпроси, които ПП-ДБ са планирали да зададат, касаят външнополитически ангажименти, поети в Давос. Става дума за подписването на т.нар. Съвет за мир на Доналд Тръмп – действие, което според разкрития на евродепутата Радан Кънев е било обяснено от Борисов пред ЕНП със „специални проблеми“ на България със САЩ.

„Дали тези специални проблеми са свързани със санкциите по Магнитски? Борисов лъже и едните, и другите – с 200, по неговия израз, а България се излага. Твърде много лъжи изговори Борисов, мозъкът ми вече изключва. Просто Пеевски искаше да се подпише това нещо в Давос, затова Желязков отиде и го подписа“, коментира Божанов.

Друга тема, която е трябвало да бъде обект на контрол, е хаосът с кадровата политика в екоминистерството, където заместник-министър е бил уволнен и върнат на поста в рамките на няколко часа след мистериозно обаждане. Внимание бе обърнато и на решението на Община Русе да придобие паркинг за 10 милиона лева, свързван с бизнесмена Таки – обект, който е станал безполезен след влизането на България в Шенген. Божанов призова кабинетът да не отпуска тези средства от държавния бюджет.

„Опитаха се да скрият премиера в оставка от всички въпроси. Ясно е, че си тръгват, можеха да си тръгнат с достойнство, но избраха да си тръгнат по другия начин“, обобщи ситуацията народният представител.

Извън чисто политическите теми, Божидар Божанов постави акцент и върху тревожен проблем с личните данни. Той разкри, че елементарна проверка показва наличието на 64 000 камери в страната, които са лесно достъпни през интернет поради слаби защити. Част от тях се намират в училища, болници и детски градини, което създава риск от незаконно наблюдение и злоупотреби в порнографски сайтове.

„Не може да позволим гражданите да се страхуват и да започнат да ровят по всякакви странни сайтове, за да видят дали не са ги изтипосали там. КЗЛД дали е направила проверка на риска, не може да чакаш някой да ти подаде сигнал“, категоричен бе експертът, призовавайки Комисията за защита на личните данни да влезе в ролята си и да работи с телекомите за спиране на незаконните устройства.

По отношение на предстоящия вот, Божанов разкритикува ограниченията за разкриване на секции извън ЕС, наложени чрез Изборния кодекс. Той призна, че в Турция има злоупотреби, които трябва да се пресекат, но не чрез ограничаване на права, а чрез по-строг контрол, какъвто ПП-ДБ са предложили.

„Не може два месеца преди изборите да се ограничават избирателни права“, заяви той и допълни: „Истината е, че Пеевски губи в Турция. Всички български граждани трябва да могат да гласуват максимално удобно, независимо къде се намират – това е конституционен принцип.“