Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов отправи остри критики във връзка с отмененото заседание на Народното събрание, като посочи конкретни причини за това действие. В ефира на bTV депутатът заяви, че парламентарната група е гласувала „против“ отмяната на заседанието, виждайки в този ход опит за избягване на неудобни въпроси към властта.

- Реклама -

Според Божанов реалната причина за бламирането на пленарния ден е предстоящият блицконтрол на премиера Росен Желязков. Народният представител изрази мнение, че Желязков се крие от дълго време, за да избегне отговори по ключови теми, включително и такива, касаещи „Споразумението за мир“.

Връзки с „Таки“ и кадрови промени

В своето изказване Божанов разкри информация за странни кадрови движения в изпълнителната власт. Той съобщи, че разполагат с данни, според които Росен Желязков е уволнил заместник-министър на околната среда, но впоследствие е отменил собствената си заповед. Съпредседателят на „Да, България“ направи директна връзка между тези действия и фигурата на Христофорос Аманатидис – Таки.

Казусът със „златния паркинг“ в Русе

Основен акцент в неосъществения парламентарен контрол е трябвало да бъде въпросът за разходването на публични средства. Божанов поясни, че е планирал да попита управляващите дали правителството има намерение да предостави 10 млн. лв. на Таки във връзка със скандалния казус, известен като „златния паркинг“ в Русе.

Липсата на заседание и отложеният парламентарен контрол оставиха тези въпроси без отговор към момента, подчертават от политическата формация.