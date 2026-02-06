НА ЖИВО
      петък, 06.02.26
          Браншовата камара иска спешна намеса на КЗК за спасяване на българското производство на плодове и зеленчуци

          6 февруари 2026 | 21:31 180
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) предприе решителни действия за защита на родните производители, като внесе официално искане до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Организацията настоява пазарът на плодове и зеленчуци да бъде включен в текущия секторен анализ на търговията с храни, алармирайки за критични проблеми, които заплашват бъдещето на сектора.

          От браншовата организация подчертават стратегическото значение на тези продукти, които са основна част от потребителската кошница и са ключови както за здравето на населението, така и за продоволствената сигурност на България. Въпреки това, местните земеделци са изправени пред безпрецедентен натиск, който води до фалити и масов отказ от производство.

          Сред най-сериозните порочни практики, посочени от камарата, е подмяната на произхода на продукцията. Често вносни плодове и зеленчуци се предлагат на пазара като „български“, което заблуждава потребителите и подбива цените на родната стока. Ситуацията се влошава допълнително от ценовия дъмпинг чрез евтин внос и занижени фактурни стойности.

          Председателят на БКПЗ Цветан Цеков коментира ситуацията с думите:
          „Плодовете и зеленчуците не са просто стока – те са основа на здравословното хранене и стратегически сектор за страната. Ако българското производство изчезне, всички ще платим цената – и производители, и потребители“.

          Освен нелоялната конкуренция от внос, сериозен проблем представляват и взаимоотношенията с големите търговски вериги. Производителите сигнализират за силен натиск върху изкупните цени, който често ги принуждава да продават продукцията си под себестойност. Малките и средни стопанства са в особено уязвима позиция, тъй като нямат директен достъп до веригите заради изисквания за доставки до отдалечени логистични бази. Това ги принуждава да разчитат на посредници, което допълнително свива доходите им.

          От БКПЗ настояват антимонополният орган да извърши задълбочено проучване на цялата верига на доставки – от производството и вноса до търговията на едро и дребно. Анализът трябва да обхване ценовите политики, надценките и пазарната концентрация, за да се установи наличието на антиконкурентни практики.

          Според браншовата организация необходимостта от системен секторен анализ е крещяща, тъй като индивидуалните сигнали са рядкост. Много земеделски производители се въздържат да подават жалби поради страх от ответни действия и последваща загуба на достъп до пазара.

          Камарата декларира своята готовност да съдейства на КЗК с пълна информация и експертиза, очаквайки бързи и конкретни мерки, включително законодателни промени, за възстановяване на справедливата конкурентна среда.

