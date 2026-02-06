НА ЖИВО
          НачалоБългарияИкономика

          Бум на продажбите на техника и мебели в края на 2025 г. и спад в търговията с храни

          Най-впечатляващ ръст статистиката отчита в сектора на битовата техника, мебелите и другите стоки за бита, където продажбите скачат с внушителните 29,3% на годишна база.

          6 февруари 2026 | 15:01 130
          Търговията на дребно в България отбелязва значителен подем в края на 2025 година, воден основно от засиления интерес към стоки за дома и технологични продукти. Според последните календарно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ), през декември 2025 г. общият търговски оборот нараства със 7,7% спрямо същия месец на предходната 2024 година.

          Най-впечатляващ ръст статистиката отчита в сектора на битовата техника, мебелите и другите стоки за бита, където продажбите скачат с внушителните 29,3% на годишна база. Тази тенденция се допълва от сериозно увеличение в търговията на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки (ръст от 16,4%) и при компютърната и комуникационна техника (16,3%).

          Общата картина при нехранителните стоки (изключвайки горивата) е силно положителна с годишен ръст от 15,7%. Търговията с автомобилни горива и смазочни материали също бележи двуцифрено увеличение от 11,8% спрямо декември 2024 г.

          На този фон обаче се забелязва ясна тенденция на свиване при потреблението на хранителни продукти. Данните показват, че оборотът при търговията с храни, напитки и тютюневи изделия намалява с 4,6% на годишна база.

          По отношение на месечните изменения, декември 2025 г. регистрира увеличение от 1,6% спрямо ноември същата година. Предпразничното пазаруване оказва своето влияние, като най-сериозен скок на месечна база се наблюдава при онлайн търговията.

          Поръчките по пощата, телефона или интернет нарастват с 20,4% само за месец. Фармацевтичните и медицински стоки, както и козметиката, отбелязват месечен ръст от 4,8%.

          За сравнение на динамиката през годината, справка в НСИ показва, че още в началото на разглеждания период – през януари 2025 г., търговията на дребно е стартирала с годишен ръст от 8,1%, запазвайки нивата си спрямо края на 2024 г.

