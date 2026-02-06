Бурята „Леонардо“ връхлетя Испания с наводнения, евакуации и сериозни щети

Андалусия е най-тежко засегната, евакуирани са стотици семейства, а силните ветрове нанесоха щети и на исторически обекти

Бурята „Леонардо“ предизвика силни наводнения, преливащи реки и сериозни щети в различни части на Испания, като най-тежка остава ситуацията в Андалусия, където поройните валежи доведоха до критично покачване на нивата на водите.

В област Кордоба река Гуадалкивир е надвишила двойно критичния праг за опасност, достигайки около 5 метра, което наложи евакуацията на около 400 семейства от най-застрашените райони. Заради риска от наводнения са затворени множество пътища, включително десетки в Андалусия, като предупрежденията за опасност остават в сила и за други населени места.

В части на Андалусия, включително Грасалема в провинция Кадис, ситуацията е толкова тежка, че целият град е бил превантивно евакуиран. Причината е, че наситеният с вода терен и рискът от свличания правят оставането опасно. В същото време силни ветрове над 70 км/ч, проливни дъждове и наводнени улици затрудняват спасителните операции, като екипи на службите за спешна помощ и военни формирования подпомагат десетки населени места, блокирани от водата.

⛪ ¿Qué es la azucena de la Giralda? Todo sobre la obra de hierro que se ha desprendido por el temporal https://t.co/XQHqeveL7P — El Correo de Andalucía (@elcorreoweb) February 5, 2026

В други части на страната бурята също продължава да причинява сериозни проблеми. Голям декоративен каменен елемент във форма на лилия от знаменитата кула Хиралда в Севиля беше откъснат и падна под напора на силния вятър. При инцидента няма пострадали, но случилото се подчертава силата на бурята и рисковете за градската инфраструктура и историческите обекти.