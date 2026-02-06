НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          ЦСКА 1948 диша във врата на Левски след победа

          "Червените" пропуснаха и дузпа като гост на Монтана

          6 февруари 2026 | 19:29 140
          Сподели
          ЦСКА 1948 съкрати временно на четири точки изоставането си от лидера в класирането Левски, след като в мач от 20 кръг спечели с 1:0 гостуването си на Монтана. Единственото попадение беше автогол. Гостите пропуснаха и дузпа през първото полувреме.

          Мачът не започна добре за „червените“, които още във втората минута останаха без новото си попълнение Бернардо Коуто. Португалецът получи контузия и беше заменен принудително от Флориан Кребс.

          В 20-ата минута ЦСКА 1948 откри резултата. След центриране от корнер Жоржиньо Соарес опита да изчисти топката, но я прати във вратата на собствения си отбор.

          Девет минути по-късно гостите получиха право да изпълнят дузпа, след като Костадин Илиев игра с ръка в пеналта. Наказателният удар беше присъден след намесата на ВАР. Вратарят на Монтана Васил Симеонов обаче спаси удара на Атанас Илиев от бялата точка.

          В началото на втората част стражът на домакините направи още една чудесна намеса, парирайки шут на Браян Собреро, насочен към долния десен ъгъл. В 65-ата минута Монтана имаше претенции за дузпа, след като Филип Ежике падна в наказателното поле. Ситуацията беше прегледана с ВАР. В крайна сметка беше преценено, че няма нарушение срещу нападателя на домакините.

          В края на мача Монтана стигна до първите си възможности за гол. В 80-ата минута вратарят Димитър Шейтанов спаси опасен удар на Борис Димитров. В добавеното време изстрел на Калоян Стрински от границата на наказателното поле мина на сантиметри от десния страничен стълб и излезе в аут.

          С този успех ЦСКА 1948 остава втори, но вече с актив от 40 точки. Монтана остава на 14-о място с 15 точки, колкото има и 15-ият Септември. В следващия кръг предстои директен мач между двата отбора на 14 февруари. В същия ден ЦСКА 1984 приема ЦСКА. Четири дни по-рано двата тима се срещат и в четвъртфинал за Купата на България на Националния стадион „Васил Левски“.

