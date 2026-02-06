НА ЖИВО
      петък, 06.02.26
          ЦСКА победи Арда с 3:1

          "Армейците " тръгнаха ударно в Първа лига

          6 февруари 2026 | 20:58
          Станимир Бакалов
          ЦСКА победи Арда с 3:1 на Националния стадион „Васил Левски“ в мач от 20 кръг на efbet Лига. Срещата започна с едноминутно мълчание в памет на Димитър Пенев, който на 3 януари почина на 80-годишна възраст.

          Тимът на Христо Янев създаде по-добрите положения в началото. Първо удари на Бруно Жордао и Лео Перейра минаха встрани от вратата на Анатолий Господинов, а в 12-ата минута Мохамед Брахими с глава прати топката в гредата.

          Десет минути по-късно Арда откри резултата. След разбъркване пред вратата на ЦСКА топката стигна до Атанас Кабов, който с мощен удар от наказателното поле стреля точно в долния десен ъгъл на Фьодор Лапоухов.

          Само две минути след това Брахими отново имаше малшанс. След негов шут от пеналта топката се отби в лявата греда на вратата на Господинов.

          В 44-ата минута ЦСКА изравни резултата. Джеймс Ето’о центрира от фаул отдясно, а Йоанис Питас се разписа, засичайки топката с глава.

          След почивката „червените“ доминираха на терена и логично стигнаха до успеха. 

          В 54-ата минута Лумбард Делова направи обрата пълен, разписвайки се за 2:1! Бруно Жордао центрира от корнер, Димитър Велковски изчисти лошо топката, тя попадна в непокрития Делова и косоварят я прати неспасяемо в пазената от Анатолий Господинов врата – 2:1. 

          В 70-ата минута ЦСКА удари за трети път. Новото попълнение Лео Перейра откри головата си сметка! Крилото се разписа след груба грешка в защитата на гостите – 3:1. Асистира му Пастор.

          На 10 февруари ЦСКА приема ЦСКА 1948 в четвъртфинал за Купата на България, а четири дни по-късно гостува на същия съперник в мач от 21 кръг на efbet Лига. На 11 февруари Арда ще играе във Враца срещу естния Ботев за Купата, а на 14-и е домакин на Славия за първенство.

          МАЧЪТ

          Първата голова възможност се откри пред „червените“, като в 12-а минута Анхело Мартино центрира от ляво и Мохамед Брахими с глава нацели десния страничен стълб.

          Арда поведе в 22-а минута с попадение на Атанас Кабов след разбъркване в наказателното поле.

          Малко по-късно отново Брахими бе на стрелкова позиция и отново гредата спаси вратата на Арда.

          Минута преди почивката Йоанис Питас изравни резултата с глава след центриране на Джеймс Ето’о от пряк свободен удар.

          Втората част започна с натиск на „червените“ и в 53-а минута защитникът Лумбард Делова се разписа с мощен шут под гредата.

          Арда можеше да изравни веднага след това, но вратарят Лапоухов се намеси решително след удар на Вячеслав Велев.

          В 71-а минута новото попълнение Лео Перейра затвърди успеха на ЦСКА. Бразилецът вкара дебютния си гол с червената фланелка след техничен удар в долния ляв ъгъл на вратата след подаване на Пастор.

          Осем минути преди края влезлият като резерва Илиан Илиев не успя да засече топката от чиста позиция след прострелно подаване на Перейра от ляво.
           

          Любопитна ситуация се случи в добавеното време. На терена се появи младокът Арекс Тунчев, който е син на старши треньора на гостите.

          Младият бранител записа първи минути за „армейците“.

          Роденият в Лестър, по времето на престоя на баща му там, защитник е на 17 години, като предимно се подвизава за дублиращия тим на ЦСКА.

          През настоящия сезон Алекс Тунчев има 10 мача за втория отбор на „армейците“ във Втора лига. Баща му е бивш капитан на ЦСКА, за който има 107 мача и 18 гола.

