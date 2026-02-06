ЦСКА победи Арда с 3:1 на Националния стадион „Васил Левски“ в мач от 20 кръг на efbet Лига. Срещата започна с едноминутно мълчание в памет на Димитър Пенев, който на 3 януари почина на 80-годишна възраст.

Тимът на Христо Янев създаде по-добрите положения в началото. Първо удари на Бруно Жордао и Лео Перейра минаха встрани от вратата на Анатолий Господинов, а в 12-ата минута Мохамед Брахими с глава прати топката в гредата.

Десет минути по-късно Арда откри резултата. След разбъркване пред вратата на ЦСКА топката стигна до Атанас Кабов, който с мощен удар от наказателното поле стреля точно в долния десен ъгъл на Фьодор Лапоухов.

Само две минути след това Брахими отново имаше малшанс. След негов шут от пеналта топката се отби в лявата греда на вратата на Господинов.

В 44-ата минута ЦСКА изравни резултата. Джеймс Ето’о центрира от фаул отдясно, а Йоанис Питас се разписа, засичайки топката с глава.

След почивката „червените“ доминираха на терена и логично стигнаха до успеха.

В 54-ата минута Лумбард Делова направи обрата пълен, разписвайки се за 2:1! Бруно Жордао центрира от корнер, Димитър Велковски изчисти лошо топката, тя попадна в непокрития Делова и косоварят я прати неспасяемо в пазената от Анатолий Господинов врата – 2:1.

В 70-ата минута ЦСКА удари за трети път. Новото попълнение Лео Перейра откри головата си сметка! Крилото се разписа след груба грешка в защитата на гостите – 3:1. Асистира му Пастор.

На 10 февруари ЦСКА приема ЦСКА 1948 в четвъртфинал за Купата на България, а четири дни по-късно гостува на същия съперник в мач от 21 кръг на efbet Лига. На 11 февруари Арда ще играе във Враца срещу естния Ботев за Купата, а на 14-и е домакин на Славия за първенство.

Любопитна ситуация се случи в добавеното време. На терена се появи младокът Арекс Тунчев, който е син на старши треньора на гостите.

Младият бранител записа първи минути за „армейците“.

Роденият в Лестър, по времето на престоя на баща му там, защитник е на 17 години, като предимно се подвизава за дублиращия тим на ЦСКА.

През настоящия сезон Алекс Тунчев има 10 мача за втория отбор на „армейците“ във Втора лига. Баща му е бивш капитан на ЦСКА, за който има 107 мача и 18 гола.