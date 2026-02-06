Намираме се в активния период на данъчната кампания, в който физическите лица подават своите годишни декларации за облагане на доходите по чл. 50 от ЗДДФЛ. Тази година процесът има една съществена особеност, породена от присъединяването на България към еврозоната: специфичното разграничение между валутата на деклариране и валутата на плащане.

За всички данъкоплатци е от ключово значение да разберат новите правила, за да избегнат грешки при попълването на формулярите за доходи от трудови и граждански договори, наеми, авторски права, свободни професии, дивиденти или дейност като еднолични търговци и земеделски стопани.

Основното правило гласи: доходите, придобити през миналата година (2025 г.), се обявяват в левове, но дължимият данък върху тях се плаща в евро. Плащането се извършва безкасово – чрез банков превод, с карта онлайн или през ПОС терминал в офисите на Националната агенция за приходите (НАП).

Принципът на историческата валута

След датата на въвеждане на еврото в Република България, логиката на попълване на документите следва валутата, която е била официална към края на съответния период. Това означава, че в годишните данъчни декларации, декларациите по Закона за хазарта и тези за задължителни осигурителни вноски, които се отнасят за изтекъл период (преди приемането на еврото), сумите трябва да се посочват в левове. Този принцип е валиден и при подаването на коригиращи декларации за минали периоди.

За по-голяма яснота може да се разгледа конкретен пример с декларация обр. №1 „Данни за осигуреното лице“. Ако тя се отнася за месец декември 2025 г. и се подава в законовия срок до 25 януари 2026 г., осигурителният доход в нея следва да бъде записан в левове. Аналогичен е подходът и при месечните справки-декларации по ЗДДС. Следователно, за доходи на физически лица, които са придобити през 2025 г., паричните стойности в годишната данъчна декларация, подавана през настоящата 2026 г., остават в левове.

Кога преминаваме изцяло към евро?

Когато отчетният период, за който се подава декларацията, приключва в или включва периода на двойно обращение на левове и евро (или е изцяло след въвеждането на новата валута), стойностите вече се посочват директно в евро. Това правило важи и за бъдещи корекции на тези данни.

Например, за декларация обр. №1 „Данни за осигуреното лице“ за месец януари 2026 г., която се подава до 25 февруари, осигурителният доход трябва да бъде посочен в евро. Същият принцип се прилага и за ДДС декларациите за януари 2026 г. нататък.

По отношение на годишните данъци за физическите лица: доходите, които ще бъдат придобити през настоящата 2026 г., когато валутата на Република България вече е евро, ще се декларират изцяло в евро през следващата данъчна кампания през 2027 година.