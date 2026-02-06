НА ЖИВО
          16:52 Проф. Илин Савов пред Евроком: Грози ни вълна от шантаж със записи от лекарски кабинети и хотели (аудио)16:27 Досиетата „Епстийн“: Връзки с „Мосад“, какво значи „пица“, „хотдок“ и „сос“, и каква е българската следа на Робърт Максуел (видео)16:01 От последните минути: Завършиха преговорите между Иран и САЩ, ето за какво се разбраха15:35 Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни13:22 Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО)11:09 Пускането на Брендо е в ход! Заместникът на отстранения шеф на затвора не спира процедурата10:59 Изскочи ДС връзка между собственика на хижа Петрохан и дарителите на убитите „рейнджъри“09:38 Милен Иванов за Петрохан: Нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действия да неутрализира другите
          ДФЗ изплати близо 6,8 млн. евро за развитие на сектор „Рибарство“ и морска инфраструктура

          Държавен фонд „Земеделие“ извърши плащания в размер на близо 6,8 млн. евро към 30 бенефициери по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултура за програмния период 2021-2027 г.

          6 февруари 2026 | 16:16 110
          Снимка: ДФЗ
          Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) извърши плащания в размер на близо 6,8 млн. евро (точно 6 790 873 евро) към 30 бенефициери по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) за програмния период 2021-2027 г. Финансирането е насочено към ключови области като модернизация на пристанищната инфраструктура, контрол на дейностите, екологични услуги и внедряване на иновации в преработвателната промишленост.

          Значителна част от средствата – 4 608 796 евро са предоставени като безвъзмездна финансова помощ за реализацията на 10 публични проекта. Останалите 2 182 077 евро са разпределени между 20 частни фирми за инвестиционни намерения в сектора. Средствата по програмата целят не само технологично обновление, но и подобряване на системите за събиране и обработка на данни, необходими за ефективното управление на отрасъла.

          В рамките на публичните инвестиции, сериозен ресурс е насочен към общините за подобряване на условията за риболов. Община Поморие получава 1 387 088 евро по два проекта от мярката „Контрол и правоприлагане“.

          Средствата са предназначени за инфраструктурни подобрения на лодкостоянката в град Ахелой и рибарското пристанище „Поморие“, като основната цел е да се улесни разтоварването и съхранението на нежелания улов.

          За благоустройство и модернизация на пристанище „Мичурин“, Община Царево усвоява 560 009 евро, а Община Бяла получава 76 489 евро за оборудване и обновление на рибарско пристанище „Чайка“.

          Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) също е бенефициер със сумата от 652 527 евро. Финансирането покрива три проекта, насочени към научна дейност, контрол и надграждане на системите на агенцията, за да отговарят на стандартите на Общата политика в областта на рибарството. Отделно, на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД са преведени 1 932 683 евро. Това финансиране е част от споразумение за специализирана подкрепа чрез финансови инструменти, които комбинират европейски и национален ресурс за привличане на допълнителен частен капитал към икономически перспективни проекти.

          В частния сектор внимание е обърнато на екологичното равновесие. ДФЗ изплати 451 336 евро на 11 бенефициери по мярката за аквакултури, осигуряващи екологични услуги. Сумите представляват компенсации за производители, които прилагат методи, щадящи околната среда и съвместими с изискванията на мрежата „НАТУРА 2000“.

          Тези средства компенсират щети, нанесени на стопанствата от защитени видове като голям и малък корморан, къдроглав и розов пеликан, сива чапла и видра. Останалите частни проекти са фокусирани върху разширяване на производствения капацитет на ферми и преработвателни предприятия, както и върху високотехнологични иновации.

          Разплащането идва на фона на активна работа по програмата. В края на ноември 2025 г. заместник-министърът на земеделието и храните Стефан Бурджев отчете, че към онзи момент е договорен близо половината от бюджета на ПМДРА – около 38 млн. евро.

          Тогава бе съобщено за сключени 89 договора по 20 процедури, като в процес на оценка бяха още 46 проекта на стойност 14,2 млн. евро.

