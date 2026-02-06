Дигиталните решения променят играта в туризма – на Digital Box

Дигиталните решения са ключови за успешния бизнес в туристическия сектор. Внедряването им има пряк ефект за увеличаването на резервациите, продажбите и абонаментите, рекламните кампании, изграждането на цялостен облик и открояващ се брандинг. Затова и вниманието на туристическия бизнес от 12 до 14 февруари приковава Digital Box – зоната за дигитални решения в туризма на изложение Ваканция&СПА Експо 2026.

Digital Box ще обедини водещи технологични компании и дигитални маркетингови агенции, които ще споделят последните си разработки във всички сегменти на туризма. Сред тях – АI инструменти за ремаркетинг, управление на резервации и комуникация с клиентите, иновативни дигитални платформи за b2b и b2c онлайн продажби, централизирани решения за дистанционно управление в реално време. Хост на второто издание на Digital Box е Staycy. Най-новият продукт на Flataway е първият AI агент, обучен с реална експертиза от хоспиталити сферата. Само за няколко минути създава модерен уебсайт за директни резервации, оптимизиран и за традиционно и за AI-базирано търсене.

AI решенията навлизат стремглаво в туристическите услуги

Без съмнение AI решенията ще са решаващ фактор за успеха на бизнеса в туризма. С чатбот-помощника си с изкуствен интелект и AI решения, ще ни запознае българската платформа Umni.bg. Чрез него се автоматизират до 75% клиентските запитвания.

Персонализираните AI базирани софтуерни решения за малки и средни бизнеси са „специалитет“ на Cost-effective software. Компанията създава уеб приложения, административни системи, CRM решения, AI агенти и автоматизации. А дигитализирането на престоя на госта и оптимизирането на хотелските резервации осигурява TouchMenu. AI-базираната технологична платформа е създадена специално за хотелиерството.

Специализирано консултиране и атрактивно представяне

Консултирането в хотелиерството и туризма е нишата на австрийската PKF Hospitality Group. Глобалният лидер с 20 офиса по света и 100-годишен опит предлага на туристическия бизнес предпроектни и инвестиционни анализи, подбор на оператори, развитие на проекти, пазарни проучвания, стратегическо консултиране и др.

Комбинация от интерактивен софтуер, разработен в България и вертикални тъчскрийн дисплеи от последно поколение. Това е Simusca (simple multi-screen advertising).На един дисплей се възпроизвеждат няколко мултимедии, а това я превръща в атрактивен рекламен инструмент за различни туристически бизнеси.

За резервациите и дигиталния маркетинг

Към управлението на събития, продажбата на билети, разплащанията, маркетинговите инструменти и контрола на достъп, е насочена дейността на Urbo Studio.

В Digital Box на Ваканция&СПА Експо 2026 се впуска и екипът на Print.bg. Иновативната платформа дава възможност клиентите сам да създаде и поръча рекламните си продукти.

Тясно специализираната компания за SEO оптимизация – SEO Pinnacle – ще представи решенията си във второто издание на Digital Box.

С различни решения в сферите на директните резервации и дигатлния маркетинг се включват участниците в Digital Box. HotelBox, агенция за дигитален маркетинг и директни резервации за хотели ще представи услугите си, сред които – изграждане на оптимизирани за резервации сайтове, Booking Engine, управление на социални мрежи, рекламни кампании, SEO и др.

С фокус върху креативния и различен маркетинг е дейността на дигитална агенция IMPROVE. Туризмът, хотелите и ресторантите са сред ключовите ниши в дейността ѝ, осигурявайки на бизнеса 360 градусово маркетинг обслужване.

Дигиталният маркетинг за хотели е фокус в дейността на Synergy Consult. Компанията предоставя интегрирани инструменти, насочени към увеличаването на резервациите и печалбите на хотелите.

В Digital Box се включва и екипът на FONOTEKA, който предлага B2B услуга за легално озвучаване и музикално програмиране за търговски обекти.

Оптимизацияи автоматизация

Набор от инструменти за оптимизация предлага Quendoo. В момента системата обслужва над 35 000 стаи във водещи платформи за хотелско настаняване.

Digital Box е пространството, в което иновативната българска софтуерна компания CRS BULGARIA ще представи цялостната си PMS платформа. Чрез нея хотелиерите оптимизират заетостта, автоматизират ключови процеси и подобряват обслужването на гостите.

100% компютърна автоматизация за хотели, СПА центрове, аквапаркове и ресторанти осигурява UCS Balkan. Сред продуктите на фирмата е система за управление на хотелските услуги, резервации, интернет резервации.

Digital Box – зоната ще привлича интереса на посетителите на туристическото изложение изложение Ваканция&СПА Експо 2026. от 12 до 14 февруари, в Интер Експо Център.