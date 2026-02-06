НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Общество

          Димитър Панчев: Работихме по спасяването на къщите на Димитър Талев и Райна Княгиня

          6 февруари 2026 | 17:31 320
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Работихме по спасяването на къщите на Димитър Талев и Райна Княгиня.“

          Това разказа в предаването „Делници“ с водещ Никола Колев председателят на „Кубратовъ воинъ“ Димитър Панчев, който гостува заедно с учителя Симеон Новков.

          Панчев обясни, че след като от организацията му водят битка за запазване на къщата на автора на „Железния светилник“, се стига до закупуването й от депутата от „Да, България“ Манол Пейков, но към момента те все още нямат информация какво се случва с нейното реставриране.

          Относно домът на Райна Княгиня гостът посочи, че там нещата са в по-напреднала фаза, като предстои тя да се превърне в музей, но и също се наблюдава забавяне на процеса.

