Димитров, КНСБ: Държавата се нуждае от бюджет с ясни параметри

Държавата се нуждае от бюджет с ясни параметри. Не знам дали е възможно в тази политическа обстановка. България в момента не може да вземе пари по програмата СЕЙФ за отбрана. Това заяви пред БТВ президентът на КНСБ Пламен Димитров.

- Реклама -

И заяви, че най-рано бюджет ще има юни месец.

„Този парламент и това правителство няма легитимност за бюджет. Това че сега нямаме бюджет е по-добре от вакханалията, която се случи последните години – безразборно харчене за потребление, не за инвестиции“, каза Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

„Всеки месец без бюджет значи страдание на системи и на икономиката. Колкото по-рано е възможен бюджет, толкова по-добре“, каза Димитров.

„1 млрд. евро за заплати, 1 млрд. евро за пенсии, още над половин милиард за социални обезщетения – това са 2,6 млрд. от 3 млрд. разходен таван“, който може да се ползва, разкри Димитров.

„Заетостта расте в бюджетния сектор и в услугите, не в индустрализацията“, каза Велев.