НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Димитров, КНСБ: Държавата се нуждае от бюджет с ясни параметри

          "Заетостта расте в бюджетния сектор и в услугите, не в индустрализацията", каза Велев.

          6 февруари 2026 | 10:21 340
          Снимка: bTV
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Държавата се нуждае от бюджет с ясни параметри. Не знам дали е възможно в тази политическа обстановка. България в момента не може да вземе пари по програмата СЕЙФ за отбрана. Това заяви пред БТВ президентът на КНСБ Пламен Димитров.

          - Реклама -
            
            

          И заяви, че най-рано бюджет ще има юни месец.

          Този парламент и това правителство няма легитимност за бюджет. Това че сега нямаме бюджет е по-добре от вакханалията, която се случи последните години – безразборно харчене за потребление, не за инвестиции“, каза Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

          „Всеки месец без бюджет значи страдание на системи и на икономиката. Колкото по-рано е възможен бюджет, толкова по-добре“, каза Димитров.

          1 млрд. евро за заплати, 1 млрд. евро за пенсии, още над половин милиард за социални обезщетения – това са 2,6 млрд. от 3 млрд. разходен таван“, който може да се ползва, разкри Димитров.

          Заетостта расте в бюджетния сектор и в услугите, не в индустрализацията“, каза Велев.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Наводнени помещения в детска ясла в Пловдив след теч от покрива

          Дамяна Караджова -
          Покривът на сградата е компрометиран, децата са преместени в общи помещения, а родителите се опасяват от риск за здравето им
          Политика

          Костадин Костадинов: С промените в Изборния кодекс беше спряно гласуването в Турция

          Дамяна Караджова -
          Лидерът на „Възраждане“ определи решението като победа срещу незаконния вот и заяви, че политическата борба продължава
          Крими

          Смърт след забележка за висока скорост: Mъж почина след побой, извършителят прави опит за бягство през границата

          Росица Николаева -
          В центъра на Бистрица десетки жители са се събрали, за да изразят недоволството си от мярката
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions