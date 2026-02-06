НА ЖИВО
          Два протеста след трагедията край Телиш – близки на жертвата и на обвиняемия излязоха на улицата

          Близки на загиналия лекар настояват за по-тежка мярка, докато роднини на шофьора обвиняват лошото състояние на пътя

          6 февруари 2026 | 12:38
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Близки и познати на загиналия бивш кмет на Червен бряг и лекар Цветан Костадинов излязоха на протест пред Съдебната палата във Велико Търново.

          Причината е наложената преди седмица мярка за неотклонение „парична гаранция“ от Окръжния съд в Плевен на шофьора на тежкотоварния автомобил, задържан и обвинен за трагичния инцидент. При катастрофата на пътя Телиш – Радомирци лекарят загина, след като автомобилът му беше ударен от ремаркето на тир.

          Съдът в Плевен определи гаранция в размер на 8000 евро за обвиняемия шофьор Димитър Димитров, като прокуратурата вече е обжалвала решението пред Апелативния съд във Велико Търново с искане за най-тежката мярка – „задържане под стража“.

          Тежка катастрофа с ТИР отне живота на бившия кмет на Червен бряг Тежка катастрофа с ТИР отне живота на бившия кмет на Червен бряг

          В същото време в Сандански се проведе мирен протест в подкрепа на шофьора на камиона, организиран от негови близки и приятели. Те заявиха, че според тях вината за катастрофата не е на водача, а причината за трагедията е била лошото състояние на пътния участък, което не е позволило навременна реакция.

          По думите на протестиращите Агенция „Пътна инфраструктура“ трябва да понесе отговорност за случилото се, тъй като според тях пътната обстановка е допринесла за инцидента.

