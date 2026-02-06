Двама от задържаните по делото „Исторически парк“ излизат от ареста (ВИДЕО)

Софийският градски съд измени с определение мерките на двама от задържаните членове на партия „Величие“ по делото за комплекса „Исторически парк“. Това съобщи в социалните мрежи депутатът от партията Юлиана Матеева.

Бисер Сивков излиза под гаранция, а архитектът на община Ветрино Николай Куцаров е с мярка за неотклонение „подписка“.

От думите на Матеева става ясно, че прокуратурата ще обжалва мерките, но тя изразява увереност, че след като Софийският апелативен съд се произнесе, и двамата ще бъдат свободни, а по-късно ще бъдат пуснати и останалите трима, които в началото на декември останаха в ареста.