Космическият телескоп на НАСА „Джеймс Уеб“ направи едно от най-озадачаващите си открития до момента, засичайки газов гигант, чието съществуване противоречи на съвременните астрономически модели. Планетата, носеща научното наименование PSR J2322-2650b, се намира на приблизително 750 светлинни години от Земята и обикаля около пулсар – изключително плътното ядро на загинала звезда. Това е първият и единствен известен случай на планета с размерите на Юпитер, която оцелява в орбита около неутронна звезда, поставяйки научната общност пред сериозна загадка.

Уникалността на небесното тяло се крие не само в местоположението му, но и в неговата физическа структура. Планетата е разпололожена на екстремно малко разстояние от своята звезда – едва около 1,6 милиона километра. За съпоставка, Земята отстои от Слънцето на близо 150 милиона километра. Тази опасна близост води до феноменална скорост на движение, като една пълна обиколка (една „година“ на планетата) трае само 7,8 часа. Чудовищната гравитация на пулсара оказва драматичен ефект върху газовия гигант, като буквално го разтяга и деформира, придавайки му сплескана форма, наподобяваща лимон.

Условията на повърхността са меко казано адски. Планетата е подложена на постоянно облъчване с гама-лъчи, а температурните амплитуди са драстични – от около 650 градуса по Целзий през нощта до над 2000 градуса в дневната част. Но истинската научна сензация идва от химическия анализ на атмосферата, който преобръща представите за формирането на космическите обекти.

Данните от телескопа показват, че вместо стандартните за газовите гиганти съединения като вода, метан или въглероден диоксид, атмосферата на PSR J2322-2650b е доминирана от чист молекулярен въглерод. „Това е нов тип планетарна атмосфера, каквато никой не е виждал досега“, коментира д-р Майкъл Джанг от Чикагския университет, който е съавтор на изследването. Според анализите в горните слоеве на атмосферата вероятно се носят облаци от сажди, докато във вътрешността, под влиянието на колосалното налягане, въглеродът се превръща в диаманти.

Липсата на други елементи като кислород и азот прави обекта напълно необясним за съвременната наука. При наличните екстремни температури въглеродът би трябвало да реагира с други вещества, но такива липсват. Това изключва възможността планетата да се е образувала по класическия начин, нито пък да е резултат от останки на мъртва звезда, тъй като ядрените реакции не произвеждат чист въглерод в такава форма. „Този обект сякаш изключва всеки известен механизъм на образуване“, признава д-р Джанг.

Учените разглеждат хипотезата, че въглеродът и кислородът може да са кристализирали във вътрешността при процес на охлаждане, но дори тази теория не дава пълен отговор за липсата на други газове. Откритието напомня колко малко всъщност знаем за процесите във Вселената. „Хубаво е да знаем, че не знаем всичко. Това е страхотна загадка за решаване“, обобщава професор Роджър Романи от Станфордския университет, подчертавайки, че PSR J2322-2650b ще бъде ключов обект за бъдещите изследвания на космоса.