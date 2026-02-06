НА ЖИВО
          НачалоСпортФутбол

          Едно от новите попълнения на ЦСКА няма да играе срещу Арда

          Алехандро Пиедраита отпадна от сметките на Христо Янев

          6 февруари 2026 | 13:59 200
          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Треньорският щаб на ЦСКА определи разширената група от футболисти за днешното домакинство срещу Арда от 20-ия кръг на еfbet Лига. Двубоят стартира в 17:45 часа на стадион „Васил Левски“.

          - Реклама -
            
            

          Прави впечатление присътвието в разширения състав на новите попълнение Андрей Йорданов, Исак Соле, Макс Ебонг и Лео Перейра, както и на направилия фурор в контролите Мохамед Брахими. Сред избранниците на Христо Янев е и синът на Александър Тунчев, който ще води Арда в предстоящия двубой.

          Извън групата е оставен Алехандро Пиедраита.

          Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов 25. Димитър Евтимов 2. Дейвид Пастор 19. Иван Турицов 4. Адриан Лапеня 5. Лумбард Делова 14. Теодор Иванов 91. Алекс Тунчев 3. Андрей Йорданов 17. Анжело Мартино 6. Бруно Жордао 94. Исак Соле 10. Макс Ебонг 99. Джеймс Ето’о 30. Петко Панайотов 7. Улаус Скаршем 8. Дейвид Сегер 73. Илиан Илиев 38. Лео Перейра 11. Мохамед Брахими 9. Леандро Годой 28. Йоанис Питас

