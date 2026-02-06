Европейската комисия (ЕК) излезе с предварително заключение, че социалната платформа „ТикТок“ (TikTok) нарушава действащото европейско законодателство. Според констатациите на Брюксел, дизайнът на приложението е създаден по начин, който води до пристрастяване, което поражда сериозни притеснения за безопасността на потребителите.

Основният фокус на критиките пада върху конкретни функции, като „неограниченото скролване“ и постоянния поток от съобщения, които задържат вниманието на аудиторията за дълги периоди. Според анализа на ЕК тези механизми са в разрез с европейските правила за цифровите услуги. Разследването сочи, че технологичната компания не е направила необходимата проверка за това как тези възможности могат да повлияят на физическото и психическото състояние на потребителите. Особена тревога буди въздействието върху непълнолетните лица и уязвимите групи младежи, които са най-податливи на подобни поведенчески модели.

Комисията уточнява, че настоящото становище е резултат от проверка, която стартира официално през февруари 2024 г. Това е предварителен етап и не предопределя окончателния изход от процеса. Въпреки това, ако заключенията бъдат потвърдени в хода на последващата кореспонденция с платформата, ЕК има правомощието да издаде решение за налагане на значителна финансова санкция. Глобата може да достигне до 6 на сто от общия световен годишен оборот на „ТикТок“, като размерът ѝ ще бъде съразмерен с естеството, тежестта и продължителността на установеното нарушение.

От своя страна компанията реагира остро на изнесените данни, като отхвърли категорично заключенията на ЕК и ги нарече „неверни“. В официална позиция говорител на социалната мрежа заяви: „Предварителните констатации на Комисията представят категорично погрешна и напълно необоснована картина на нашата платформа“.

От „ТикТок“ са категорични, че ще предприемат всички необходими стъпки и ще използват всички налични средства, за да оспорят направените изводи и да защитят репутацията и практиките си.