Екатерина Дафовска за пътя към олимпийското злато в Нагано

Триумфът в Нагано през 1998 година остава най-големият успех на България в историята на Зимните олимпийски игри
Чепеларе се готви да отпразнува за 28-и път олимпийската титла на Екатерина Дафовска – единствената българка със златен медал от Зимни олимпийски игри. Триумфът ѝ в Нагано през 1998 година остава един от най-светлите моменти в историята на българския спорт, постигнат в изключително труден период от кариерата ѝ.
По думите ѝ месеци наред нещата не вървели, но впоследствие настъпил рязък обрат — в момент, когато почти никой не е очаквал успех.
Олимпийският старт в Нагано остава уникален и по още една причина.
Силен спомен за шампионката остава и моментът на награждаването.
В богатата си спортна кариера Дафовска има още два бронзови медала от световни първенства, европейска титла и участия в четири Зимни олимпийски игри – Лилехамер, Нагано, Солт Лейк Сити и Торино.
Тя подчертава, че Олимпиадата винаги носи особена емоция.
Според нея мотивацията се изгражда постепенно.
Днес олимпийското злато заема почетно място в хотела на Екатерина Дафовска в Пампорово, където медалът е изложен в специална витрина редом с други отличия от кариерата ѝ.
Екатерина Дафовска прекратява активната си спортна кариера през 2007 година, но и до днес остава тясно свързана с българския биатлон. Според нея България разполага с един от най-силните си отбори за предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано–Кортина.