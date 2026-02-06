НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Екатерина Дафовска за пътя към олимпийското злато в Нагано

          Чепеларе отбелязва 28 години от олимпийското злато на Екатерина Дафовска

          6 февруари 2026 | 11:14 370
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Триумфът в Нагано през 1998 година остава най-големият успех на България в историята на Зимните олимпийски игри

          - Реклама -
            
            

          Чепеларе се готви да отпразнува за 28-и път олимпийската титла на Екатерина Дафовска – единствената българка със златен медал от Зимни олимпийски игри. Триумфът ѝ в Нагано през 1998 година остава един от най-светлите моменти в историята на българския спорт, постигнат в изключително труден период от кариерата ѝ.

          „Никой не очакваше добър резултат от нас. Сезонът тръгна много трудно. Стигнах до отчаяние и си казах, че ако не направя нищо на тази олимпиада, се отказвам от биатлона“, спомня си Дафовска.

          По думите ѝ месеци наред нещата не вървели, но впоследствие настъпил рязък обрат — в момент, когато почти никой не е очаквал успех.

          Олимпийският старт в Нагано остава уникален и по още една причина.

          „Това е единственият път, когато тръгнах със загряващи ски. Усещах ги толкова добре, че реших да рискувам. Никога след това не съм стартирала с такива. Обикновено за загрявка се взима най-лошият чифт, а при нас се оказа, че най-бавните ски са най-летящите“, разказва тя.

          Силен спомен за шампионката остава и моментът на награждаването.

          „Иван Славков промени церемонията. Сълзите му течаха“, спомня си олимпийската шампионка.

          В богатата си спортна кариера Дафовска има още два бронзови медала от световни първенства, европейска титла и участия в четири Зимни олимпийски игри – Лилехамер, Нагано, Солт Лейк Сити и Торино.

          Зимната олимпиада в Милано-Кортина стартира с участие на 20 български спортисти Зимната олимпиада в Милано-Кортина стартира с участие на 20 български спортисти

          Тя подчертава, че Олимпиадата винаги носи особена емоция.

          „Откриването, дефилето на всички спортисти – това е нещо много приятно. Имаме традиция да си разменяме значки с другите отбори. Те остават като спомени“, казва Дафовска.

          Според нея мотивацията се изгражда постепенно.

          „Когато вече си бил трети, после втори, искаш да стигнеш още малко по-нагоре“, споделя тя.

          Днес олимпийското злато заема почетно място в хотела на Екатерина Дафовска в Пампорово, където медалът е изложен в специална витрина редом с други отличия от кариерата ѝ.

          „Всички моменти, в които съм накарала хората да се гордеят, че са българи, остават за цял живот. Мечтата ми беше да чуя българския химн. Това се случва много рядко, а на Олимпиада е нещо изключително“, казва шампионката.

          Екатерина Дафовска прекратява активната си спортна кариера през 2007 година, но и до днес остава тясно свързана с българския биатлон. Според нея България разполага с един от най-силните си отбори за предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано–Кортина.

          „Те имаха целогодишни лагери и високопланинска подготовка в чужбина. Давам им съвети, успокоявам ги, когато не са в най-добрата си форма, и ги насърчавам да имат куража да дадат най-доброто от себе си. Най-важното на една олимпиада е да са спокойни, концентрирани и да се забавляват – така най-достойно ще представят България“, подчертава тя.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          АПС поиска вето върху промените в Изборния кодекс за секциите извън ЕС

          Росица Николаева -
          Тази мярка би засегнала възможностите за гласуване на българските общности в страни като Великобритания, САЩ и Турция
          Общество

          Свличане на скали отново затрудни трафика в Кресненското дефиле

          Дамяна Караджова -
          Трафикът в Кресненското дефиле се осъществява двупосочно в една лента, а шофьорите са призовани да карат внимателно
          Политика

          Илияна Йотова към олимпийците ни: Цяла България ще ви подкрепя

          Дамяна Караджова -
          България ще бъде представена от 20 спортисти на Зимните олимпийски игри, а държавният глава ще присъства на откриването
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions