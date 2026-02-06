НА ЖИВО
      петък, 06.02.26
          Еленко Божков: Хроничен недостиг на ток вдига цените, ТЕЦ-овете са ключови

          Регионалният дефицит на електрическа енергия варира между 1000 и 2000 мегавата, този съществен недостиг принуждава страните в региона да разчитат на внос, който често се осъществява на завишени цени

          6 февруари 2026 | 14:30 860
          Снимка: bTV
          Росица Николаева
          България и съседните държави са изправени пред сериозно предизвикателство в енергийния сектор, породено от хроничен недостиг на базова електроенергия. Това води до нестабилност на пазара и значително повишаване на цените на тока за крайните потребители. Анализът бе направен от енергийния експерт и бивш заместник-министър на енергетиката Еленко Божков в ефира на предаването „Събития и личности“ по Радио Благоевград.

          Според данните, изнесени от експерта, регионалният дефицит на електрическа енергия варира между 1000 и 2000 мегавата. Този съществен недостиг принуждава страните в региона да разчитат на внос, който често се осъществява на завишени цени. Божков посочи, че в пикови моменти стойностите на електроенергията у нас са достигали нива от над 250 евро за мегаватчас – цена, която натоварва икономиката и бита.

          Като стратегическо решение за преодоляване на кризата, експертът акцентира върху предложенията в програмата „Енергетика Плюс“. Ключов момент в нея е запазването на работата на въглищните централи, като конкретно бе посочен ТЕЦ „Бобов дол“. Според Божков тези мощности са от фундаментално значение за осигуряването на стабилност и сигурност на електроенергийната система, тъй като предоставят необходимата базова енергия, която възобновяемите източници не винаги могат да гарантират.

          Освен технически мерки, се предлагат и структурни реформи в управлението на сектора. Една от идеите е преобразуването на Българския енергиен холдинг (БЕХ) в оперативен холдинг и последващото му листване на фондовата борса. Целта на тази стъпка е постигане на по-голяма прозрачност в управлението и ефективно ограничаване на корупционните практики.

          В социален аспект експертите предлагат въвеждането на стъпални тарифи за електроенергия. Този модел предвижда домакинствата с по-ниско потребление да заплащат тока на по-ниски цени, докато за големите консуматори тарифите да бъдат по-високи.

          Според Еленко Божков подобен подход би осигурил по-справедливо разпределение на тежестта и би спомогнал за намаляване на енергийната бедност в страната.

