Естония ограничава нощните преминавания на два гранични пункта с Русия

Властите насочват повече ресурси към наблюдението на границата на фона на намаляващ граничен трафик
Естония ще ограничи работата на два от граничните си пункта със съседна Русия поради съображения за сигурност, съобщи правителството.
Страната, член на Европейския съюз и НАТО, реши да затвори нощните преминавания на пунктовете „Лухамаа“ и „Койдула“ за срок от три месеца, считано от 24 февруари. Пунктовете ще продължат да работят през деня, но само в рамките на 12 часа дневно.
Подобна мярка вече действа на третия граничен пункт с Русия – Нарва, който е затворен през нощните часове още от 1 май 2024 година.
Министърът на вътрешните работи Игор Таро също подчерта, че поведението на руските гранични служби изисква постоянни ресурси и повишено внимание от страна на естонските власти. По думите му затварянето на пунктовете през нощта ще позволи персоналът да бъде насочен към по-натоварени участъци.
Таро определи решението като „логична стъпка“, отбелязвайки, че трафикът през граничните пунктове между Естония и Русия е намалял значително, а според прогнозите не се очаква връщане към предишните нива.
Правителствените данни сочат, че през 2025 година около 1,08 милиона души са преминали границата между двете държави, което е близо пет пъти по-малко в сравнение с 5,3 милиона души през 2018 година.