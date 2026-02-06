НА ЖИВО
          Генералът с 6000 книги: Непознатата страна на освободителя на Бургас Александър Лермонтов

          На 6 февруари Бургас отбелязва една от най-важните дати в своята история – освобождението от османско владичество през 1878 г.

          На 6 февруари Бургас отбелязва една от най-важните дати в своята история – освобождението от османско владичество през 1878 година. Празникът е повод не само за поднасяне на венци от официалните лица, но и за поглед назад към личността, която стои в основата на това събитие – полковник Александър Михайлович Лермонтов.

          Докато протоколните събития често протичат в присъствието основно на представители на институциите, историята пази любопитни детайли за освободителя, които остават в сянката на официалната хроника. В онзи паметен ден, когато в града с население под 3000 души влизат драгуните на руския дворянин, малцина са подозирали, че пред тях стои не просто военачалник, а човек с изключително богата ерудиция.

          Отбелязваме 159 години от рождението на Алеко Константинов Отбелязваме 159 години от рождението на Алеко Константинов

          Генералът библиофил

          Александър Лермонтов, който само двайсетина дни след освобождението на града е произведен в чин генерал-майор за заслугите си в Руско-турската война, е притежавал нещо изключително рядко за епохата си – лична библиотека с над 6000 книги. Въпреки че е бил заможен човек, той е избрал да инвестира средствата си не в преходен лукс, а в знание.

          Тази библиотека е свидетелство за неговия богат вътрешен свят и стремеж към култура – факт, който кореспондира по символичен начин със съвременните амбиции на Бургас да бъде културен център. След смъртта му през 1906 година, съгласно неговото завещание, впечатляващата книжна колекция е дарена на библиотеката на Главния щаб на руската армия в Санкт Петербург, където е и погребан.

          Митрофанова: Историята на Руско-турската освободителна война безмилостно се пренаписва Митрофанова: Историята на Руско-турската освободителна война безмилостно се пренаписва

          Признание и отличия

          Военната кариера на Лермонтов, която завършва като член на Военния съвет на Руската империя, е белязана от множество отличия. Уважението, с което се е ползвал приживе, личи от внушителния списък с награди, получени през десетилетията на неговата служба:

          Руски ордени и отличия:
          * Орден „Света Анна“ III степен (1863)
          * Орден „Свети Станислав“ II степен (1867)
          * Орден „Свети Станислав“ II степен с Императорска корона (1869)
          * Орден „Света Анна“ II степен (1871)
          * Орден „Свети Владимир“ IV степен (1871)
          * Орден „Свети Станислав“ I степен с мечове (1878)
          * Монаршеско благоволение (1879)
          * Орден „Свети Владимир“ III степен с мечове (1882)
          * Орден „Света Анна“ I степен с мечове (1882)
          * Орден „Свети Владимир“ II степен (1885)
          * Орден „Белия орел“ (1890)
          * Монаршеско благоволение (1890)
          * Височайше благоволение (1895)
          * Височайша благодарност (1897)
          * Орден „Свети Александър Невски“ (1897)
          * Знак за отличие за XL (40) години безупречна служба на Георгиевска лента (1899)
          * Височайша благодарност (1900)
          * Диамантени знаци към ордена „Свети Александър Невски“ (1902)

          Чуждестранни ордени:
          * Орден „Червения орел“ II клас (1875)
          * Орден „Короната“ II клас със звезда и мечове (1880)

          Днес, въпреки сложната геополитическа обстановка и променящите се съюзи, историята на Бургас остава неразривно свързана с името на Лермонтов. Неговата личност напомня, че свободата е ценност, която понякога се дава, а понякога се отнема от големите империи, и че историята не е просто архивен документ, а предупреждение и памет за бъдещето.

