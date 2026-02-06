НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:52 Проф. Илин Савов пред Евроком: Грози ни вълна от шантаж със записи от лекарски кабинети и хотели (аудио)16:27 Досиетата „Епстийн“: Връзки с „Мосад“, какво значи „пица“, „хотдок“ и „сос“, и каква е българската следа на Робърт Максуел (видео)16:01 От последните минути: Завършиха преговорите между Иран и САЩ, ето за какво се разбраха15:35 Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни13:22 Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО)11:09 Пускането на Брендо е в ход! Заместникът на отстранения шеф на затвора не спира процедурата10:59 Изскочи ДС връзка между собственика на хижа Петрохан и дарителите на убитите „рейнджъри“09:38 Милен Иванов за Петрохан: Нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действия да неутрализира другите
          НачалоСпорт

          Херо: Аз съм много дребна душичка, в сравнение с Крушарски! Той е на високо ниво!

          Херо обаче коментира и предстоящите две дербита срещу Локомотив Пловдив и Левски

          6 февруари 2026 | 16:11 180
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Треньорът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров – Херо даде днес пресконференция преди първия официален мач на отбора за 2026 година, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

          - Реклама -
            
            

          „Канарчетата“ приемат Берое в регионално дерби, което е в неделя от 16,45 часа на стадион „Христо Ботев“. Херо обаче коментира и предстоящите две дербита срещу Локомотив Пловдив и Левски.

          Ето какво заяви специалистът по време на своя брифинг:

          Тази година подготовката беше малко по-кратка. Определено не случихме на време, но това не трябва да звучи като оправдание. В общи линии свършихме това, което планирахме. Доволен съм и от селекцията, защото сега нашият състав има повече възможност за вариативност.

          Кажете ми къде има такива българи, които да влязат в нашия отбор и да вдигнат нивото? Аз не знам такива? Ще интегрираме постепенно таланти от нашата школа.

          Антоан Конте ще е последният човек, който ще привлечем. Търсихме и някакъв баланс в нашия състав. Шанде няма да бъде част от нас поради факта, че има прекалено високи финансови изисквания, които не кореспондират с нашата политика.

          Първо имаме мач с Берое и след него ще мислим за дербитата с Локомотив Пловдив и Левски.

          Мачът с Локомотив, разбира се, е с по-емоционален заряд за мен. Цял Пловдив го чака с нетърпение. Надявам се да се поздравим с победа. Но и противникът очаква същото.

          Колкото до мача с Левски – пак имат един ден повече за възстановяване. Нормално е, когато двата отбора имат мач помежду си, предишния кръг да играят в един и същи ден.

          Симеон Петров тренира от началото на седмицата. Мисля, че ще е готов за мача с Берое. Новите футболисти ще наваксват тепърва, с течение на тренировките. Ние не сме ги взели за първите два мача, а за целия сезон до края, даже за следващия сезон по-конкретно.

          Сега действително се затруднявам с избора на състав. Ще ми е трудно да определя титулярните 11, но пожелавам на всеки треньор да има подобни трудности при избора си.

          Изощо няма да коментирам думите на Христо Крушарски. Да си казва, каквото иска! Аз не съм на такова ниво да коментирам президентите на клубовете, той е на много високо ниво. Аз съм много дребна душичка в сравнение с него, за да коментирам неговите думи. Когато стана президент, може би тогава ще коментирам неговите думи, сега съм още далече.

          В момента на пазара няма свободни български футболисти, това имах предвид. Обвързани са с договори и клубовете искат много пари за тях. Затова прецених да привличаме чужденци, като ще продължим да интегрираме и юноши от нашата школа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Сагата свърши, Ботев Пловдив се разминава с Шанде

          Станимир Бакалов -
          Това разкри старши треньорът Димитър Димитров – Херо на пресконференция преди пролетния полусезон
          Спорт

          Барселона с тежък съперник за Купата на краля

          Станимир Бакалов -
          Съперници в другата двойка да са баските врагове Атлетик Билбао и Реал Сосиедад
          Други

          Тъмнокожа жена дебютира за САЩ в женския хокей на Зимни игри

          Станимир Бакалов -
          Лайла Едуардс стана първата тъмнокожа жена, която участва за САЩ в олимпийския турнир по хокей
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions