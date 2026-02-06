Херо: Аз съм много дребна душичка, в сравнение с Крушарски! Той е на високо ниво!

Треньорът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров – Херо даде днес пресконференция преди първия официален мач на отбора за 2026 година, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

„Канарчетата“ приемат Берое в регионално дерби, което е в неделя от 16,45 часа на стадион „Христо Ботев“. Херо обаче коментира и предстоящите две дербита срещу Локомотив Пловдив и Левски.

Ето какво заяви специалистът по време на своя брифинг:

Тази година подготовката беше малко по-кратка. Определено не случихме на време, но това не трябва да звучи като оправдание. В общи линии свършихме това, което планирахме. Доволен съм и от селекцията, защото сега нашият състав има повече възможност за вариативност.

Кажете ми къде има такива българи, които да влязат в нашия отбор и да вдигнат нивото? Аз не знам такива? Ще интегрираме постепенно таланти от нашата школа.

Антоан Конте ще е последният човек, който ще привлечем. Търсихме и някакъв баланс в нашия състав. Шанде няма да бъде част от нас поради факта, че има прекалено високи финансови изисквания, които не кореспондират с нашата политика.

Първо имаме мач с Берое и след него ще мислим за дербитата с Локомотив Пловдив и Левски.

Мачът с Локомотив, разбира се, е с по-емоционален заряд за мен. Цял Пловдив го чака с нетърпение. Надявам се да се поздравим с победа. Но и противникът очаква същото.

Колкото до мача с Левски – пак имат един ден повече за възстановяване. Нормално е, когато двата отбора имат мач помежду си, предишния кръг да играят в един и същи ден.

Симеон Петров тренира от началото на седмицата. Мисля, че ще е готов за мача с Берое. Новите футболисти ще наваксват тепърва, с течение на тренировките. Ние не сме ги взели за първите два мача, а за целия сезон до края, даже за следващия сезон по-конкретно.

Сега действително се затруднявам с избора на състав. Ще ми е трудно да определя титулярните 11, но пожелавам на всеки треньор да има подобни трудности при избора си.

Изощо няма да коментирам думите на Христо Крушарски. Да си казва, каквото иска! Аз не съм на такова ниво да коментирам президентите на клубовете, той е на много високо ниво. Аз съм много дребна душичка в сравнение с него, за да коментирам неговите думи. Когато стана президент, може би тогава ще коментирам неговите думи, сега съм още далече.

В момента на пазара няма свободни български футболисти, това имах предвид. Обвързани са с договори и клубовете искат много пари за тях. Затова прецених да привличаме чужденци, като ще продължим да интегрираме и юноши от нашата школа.