Хулио Веласкес: Много е трудно Переа и Сангаре да играят заедно

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди първия мач на тима от пролетния полусезон в efbet Лига срещу Ботев Враца.

- Реклама -

Испанският специалист направи равносметка на двубоя за Суперкапата с Лудогерец (0:1) й и подчерта, че е доволен от отношението на футболистите. „Имахме желание да спечелим. Не винаги можеш да спечелиш в спорта. Трябва да приемаш загубите. Направихме добър мач и нямаше да бъде незаслужено да спечелим. Играчите се раздадоха на терена“, заяви Веласкес.

Той допълни, че отборът е в добро състояние и готов да надгражда. „Искаме да продължим да правим нещата добре. Усещането ми по време на двете тренировки след мача е, че играчите са напълно готови да продължат във възходяща линия“, каза треньорът.

Веласкес коментира и кадровата ситуация, като уточни, че Фабиен постепенно се завръща в игрови ритъм. „Вчера за първи път Фабиен се включи да тренира нормално с момчетата. Той постепенно влиза в необходимата динамика. Ще преценим дали ще може да попадне в групата за някой от следващите мачове. Всички останали са в добро здраве“, обясни наставникът. Той подчерта, че може да има ротации заради сгъстения цикъл: „Не бива да забравяме, че преди три дни играхме мач. Може да се наложи да преценим натоварването за някои играчи. Ще потърсим 11-те най-добри, на които да заложим.“

Относно съперника Ботев Враца, Веласкес заяви: „Имам представа за Ботев Враца от мачовете, които изиграха по време на паузата. Показаха неща, които липсваха преди зимната пауза. В доста етапи от играта се опитват да изглеждат по различен начин. Привлякоха футболисти, които влияят на начина, по който изглеждат.“

Въпреки това фокусът остава върху играта на Левски. „Имаме наблюдения, но се фокусираме върху това как ще изглеждаме ние. Искаме да победим, но и с добра игра“, подчерта треньорът.

Наставникът коментира и новите попълнения в състава. „Новите са добри, много възпитани и с добро поведение. Око-Флекс е в по-напреднала фаза, защото дойде по-рано и тренира с нас по-дълго време на лагера. При него няма езикова бариера, защото с по-голямата част от съотборниците си говори на английски стил“, каза Веласкес.

Относно евентуално партньорство между Переа и Сангаре от първата минута, специалистът бе категоричен: „Много трудно е при мен Переа и Сангаре да играят заедно от първата минута. Не можем да играем с двама еднотипни играчи, защото сме отбор, който се опитва да играе повече в последната четвърт на терена. В крайна сметка футболът е динамична игра и никога не трябва да казваш никога. Конкуренцията е здравословна.“