Илияна Йотова към олимпийците ни: Цяла България ще ви подкрепя

Българските участници в Зимните олимпийски игри са големи професионалисти, които трябва да се гордеят с постиженията си, а в следващите дни цялата страна ще ги подкрепя, заяви президентът Илияна Йотова в обръщение към националния отбор преди старта на XXV Зимни олимпийски игри в Милано–Кортина.
България ще бъде представена от 20 спортисти, които ще се състезават в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, алпийски ски, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.
Държавният глава е в Милано по покана на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри за официалната церемония по откриването на Олимпиадата. Заедно с президента на Българския олимпийски комитет тя участва и в официалния прием на МОК за държавни глави и ръководства на национални олимпийски комитети.
Йотова призова спортът да остане извън политическите конфликти.
Президентът изрази подкрепа за идеите на президента на МОК Кърсти Ковънтри за развитието на олимпийските игри в тясно сътрудничество със спортистите, тъй като най-добрите решения идват именно от тях.
Йотова отбеляза и няколко важни исторически годишнини за България в олимпийското движение.
Президентът подчерта още 120 години от включването на българския дипломат Димитър Цоков в МОК, както и 90 години от първото участие на България на зимни Олимпийски игри.
Българският президент ще бъде посрещната от италианския държавен глава Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се проведе прием по повод откриването на игрите, а по-късно ще присъства и на церемонията на стадион „Сан Сиро“.