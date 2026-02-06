Илияна Йотова към олимпийците ни: Цяла България ще ви подкрепя

Българските участници в Зимните олимпийски игри са големи професионалисти, които трябва да се гордеят с постиженията си, а в следващите дни цялата страна ще ги подкрепя, заяви президентът Илияна Йотова в обръщение към националния отбор преди старта на XXV Зимни олимпийски игри в Милано–Кортина.

България ще бъде представена от 20 спортисти, които ще се състезават в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, алпийски ски, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.

„През следващите дни цяла България ще ги гледа, ще се вълнува заедно с тях и ще ги подкрепя. Медалите, които ще извоюват, са безценни за нас“, заяви Йотова.

Държавният глава е в Милано по покана на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри за официалната церемония по откриването на Олимпиадата. Заедно с президента на Българския олимпийски комитет тя участва и в официалния прием на МОК за държавни глави и ръководства на национални олимпийски комитети.

Йотова призова спортът да остане извън политическите конфликти.

„Нека политиката да остане далеч от спорта, защото спортистите не го заслужават заради огромния си труд, напрежението, големите мечти за медали. Нека се отърсим от политическите страсти“, подчерта тя.

Президентът изрази подкрепа за идеите на президента на МОК Кърсти Ковънтри за развитието на олимпийските игри в тясно сътрудничество със спортистите, тъй като най-добрите решения идват именно от тях.

Йотова отбеляза и няколко важни исторически годишнини за България в олимпийското движение.

„През 1896 г., когато третата българска държава е едва на 20 години, тя се включва в олимпийското движение за възстановяване на игрите. Какви хора сме тогава имали за политици, мъдри, с желание и амбиция за изява“, заяви тя.

Президентът подчерта още 120 години от включването на българския дипломат Димитър Цоков в МОК, както и 90 години от първото участие на България на зимни Олимпийски игри.

„Трябва да помним тази история, тя е повод за гордост и отговорност на спортистите и техните треньори да останат верни на тези високи амбиции“, подчерта Йотова.

Българският президент ще бъде посрещната от италианския държавен глава Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се проведе прием по повод откриването на игрите, а по-късно ще присъства и на церемонията на стадион „Сан Сиро“.