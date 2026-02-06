Ива Митева: Интересно ще е гласуването на КС относно легитимността на Сарафов

Това каза бившият председател на Народното събрание Ива Митева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Митева беше категорична, че за нея настоящия временно изпълняващ функциите главен прокурор е нелегитимен. Тя допълни, че за нея основния проблем идвал от това, че не би следвало изобщо изпълняващият функциите на обвинител номер едно да може да бъде назначаван от прокурорска колегия.
"Позицията на бившия президент за промените в ИК е държавна измяна. Ако бившият президент има сънародници в Турция, то аз нямам сънародници в Турция, 90% от българските граждани нямат сънародници в Турция."
- Реклама -
Зареждане…
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!