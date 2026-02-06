НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Политика

          Ива Митева: Интересно ще е гласуването на КС относно легитимността на Сарафов

          „Интересно ще е гласуването на КС относно легитимността на Сарафов. Трябва да наблюдаваме как ще се разделят и там гласовете. Доскоро имаше паритет и бяха шест на шест, така че се надявам конституционните съдии да вземат едно наистина справедливо решение.“

          Това каза бившият председател на Народното събрание Ива Митева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Митева беше категорична, че за нея настоящия временно изпълняващ функциите главен прокурор е нелегитимен. Тя допълни, че за нея основния проблем идвал от това, че не би следвало изобщо изпълняващият функциите на обвинител номер едно да може да бъде назначаван от прокурорска колегия.

          „Конституцията и Законът за съдебната власт възлагат единствено на Пленума на ВСС да назначава и да предлага за назначаване от президента тези три позиции – главен прокурор, председател на ВАС и председател на ВКС. Няма как това да се смъква на ниво колегии“, каза още гостенката.

