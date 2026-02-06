НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоБългарияПолитика

          Ива Митева: Промените в изборните правила са политическо лицемерие, Сарафов е нелегитимен

          Бившият председател на 45-ото и 46-ото Народно събрание и доктор по конституционно право Ива Митева подложи на остра критика предложенията за рокади по върховете на държавата и поредните промени в изборното законодателство непосредствено преди вота.

          В разговор с журналиста Николай Колев по Евроком, тя определи като „несериозна“ идеята на ГЕРБ за смяна на председателя на парламента, за да може той да поеме поста на служебен премиер.

          Екзотични идеи и непознаване на Конституцията

          Повод за коментара стана изказване на Деница Сачева пред президента за готовност да се освободи мястото на председателя на парламента и да се избере „случаен човек“, за да може титулярят да стане служебен министър-председател. Според Митева подобни ходове издават дълбоко непознаване на разделението на властите.

          Какво следва след приетите промени в изборните правила Какво следва след приетите промени в изборните правила

          „Според мен са решили да бъдат интересни, защото това, което е тъжно, е, че показва, че те не разбират всъщност ролята на председателя на Народното събрание“. Тя подчерта, че премиерът оглавява изпълнителната власт, докато председателят на парламента е лице на законодателната и трябва да бъде личност с професионални познания и авторитет, а не просто водещ на заседанията.

          Изборният кодекс и „политическото лицемерие“

          Особен акцент в анализа на конституционалиста бе поставен върху практиката изборните правила да се променят месеци или дори дни преди вота. Митева припомни сходни ситуации от 2016 г. и 2019 г., когато промени са правени в „инфарктни заседания“.

          Относно гласуваните ограничения за секциите в чужбина, тя бе категорична: „За мен на всичко това, което се случи вчера, беше поредната мимикрия, поредното лицемерие, политическо лицемерие“. Според нея липсват ясни аргументи за въвеждането на лимит от 20 или 30 секции, като се пренебрегват правата на българите зад граница. Тя посочи, че във Великобритания на предишни избори е имало 112 секции, а в САЩ – 53, и механичното им свиване нарушава основни принципи.

          „Истината е тук, че всъщност целта е да се смъкне избирателната активност“, заяви Митева, допълвайки, че това обслужва интереса на малките партии да прескочат бариерата и битката е за „присъствие в парламента“.

          Казусът с главния прокурор и Конституционния съд

          В студиото бе обсъден и казусът с легитимността на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, след като Конституционният съд допусна дело по темата. Митева изрази надежда съдиите да вземат справедливо решение, като потвърди личната си позиция: „За мен той е нелегитимен“. Според нея проблемът се корени в тълкуването, което позволява Прокурорската колегия, а не Пленумът на ВСС, да назначава временно изпълняващ функциите.

          Изборите ще бъдат на 19 април: социолози отхвърлят тезата, че отлагането е в полза на Радев Изборите ще бъдат на 19 април: социолози отхвърлят тезата, че отлагането е в полза на Радев

          „Просто това им беше изгодно, така го изтълкуваха, за да може с гласовете на прокурорската колегия да назначат човека, когото искат“, отбеляза тя.

          Оценка за политическите играчи

          Попитана за поведението на държавния глава Румен Радев, Ива Митева отбеляза, че той води умерена политика и не влиза в агресивен тон. Тя припомни негово кредо от първия мандат: „Малко думи, но решителни действия“.

          Относно работата на настоящия парламент, бившият председател на НС изрази разочарование от нивото на компетентност и липсата на поемане на отговорност. „Това наистина е изключително слаб парламент“, обобщи Митева, посочвайки като пример конституционните промени, приети без вслушване в мнението на експертите.

