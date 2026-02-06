НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          България

          Иван Кристоф дава 100 000 долара награда за разплитане на „Петрохан“

          Шокиран съм, че нямат бекъп система на наземното и въздушно видеонаблюдение, казва Човекът паяк

          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Иван Кристоф, популярен в публичното пространство като Човекът паяк, обяви впечатляваща парична премия за информация, която би хвърлила светлина върху случая „Петрохан“. Кристоф предлага сумата от 100 000 долара за достоверни данни, които да помогнат за откриването на изчезналото дете и младежа, свързвани с Ивайло Калушев.

          Пред „Труд news” Кристоф уточни, че финансовият стимул не е единствената награда. Той е готов да дари и три скутера от реномираната италианска марка „Garelli“ на всеки, който предостави конкретни сведения за движението на Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче, чиито следи се губят.

          Схема „Петрохан“: Хижа на Витоша е параван за международен трафик и криптоферми (аудио) Схема „Петрохан“: Хижа на Витоша е параван за международен трафик и криптоферми (аудио)

          Според думите на Човекът паяк, той има лични наблюдения върху дейността на издирваните лица. Кристоф твърди, че между него и въпросната група съществува предишно напрежение, свързано с интелектуална собственост и методики за спасителни акции.

          „Познавам тези хора, откраднаха ми идея за трениране на доброволци за спасителни операции“, сподели Иван Кристоф в своя коментар за ситуацията.

          В публикация в социалната мрежа Фейсбук, той изрази силно недоумение относно техническата подготовка на организацията, към която спадат изчезналите. Кристоф акцентира върху парадокса, че структура, разполагаща със сериозен финансов ресурс и модерно оборудване, е допуснала подобен инцидент поради липса на базови мерки за сигурност.

          Планински eкскурзовод с неудобни въпроси за случая „Петрохан“: Къде са родителите на 3000 деца? Планински eкскурзовод с неудобни въпроси за случая „Петрохан“: Къде са родителите на 3000 деца?

          „Шокиран съм, че в 21 век, в света на технологиите, една супер добре оборудвана паравоенна агенция с последните модели на скъпа техника и с дарени пари за въздушно видеонаблюдение, нямат бекъп система на наземното и въздушно видеонаблюдение, а и не са се презастраховали, та лидера им да не си опази“, написа той.

          Попитан за личната му оценка и анализ на мистериозния случай в района на Петрохан, Кристоф бе лаконичен, но категоричен в посоката на своите подозрения. Според него в основата на събитията стоят сериозни финансови интереси.

          „Става въпрос за много пари! Това са едни хора, които за много кратко време решиха и изкараха много пари“, допълни той, хвърляйки допълнителна светлина върху възможните мотиви зад инцидента.

