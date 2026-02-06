Софтуерен разработчик създаде платформа за работа с необичайна логика: вместо хора да търсят клиенти, ИТ системи, задвижвани от изкуствен интелект, наемат фрийлансъри.

- Реклама -

Онлайн услугата RentAHuman.ai действа като мост между дигиталния и физическия свят – виртуалните асистенти вече могат да се справят със задачи, които изискват ръце, крака и конкретно местоположение на картата на света, пише Technews.bg.

Технически, ИТ платформата RentAHuman.ai се интегрира с различни агенти с изкуствен интелект. Собствениците на AI агенти могат да ги регистрират в платформата. След това агентите ще започнат да търсят реални хора за изпълнение на задачи, с които не могат да се справят сами, и ще плащат за това.

Човек, който търси работа, се регистрира в ИТ платформата, посочва своята почасова ставка, град и набор от умения. Агентът с изкуствен интелект, който се нуждае от човешка помощ, се свързва чрез API интерфейса или протокола за контекст на модела (MCP), намира подходящ изпълнител, предоставя ясни инструкции и чака резултата. След като работата е завършена, плащането се извършва в криптовалута.

Широк спектър от задачи

Обхватът на задачите е широк. Уебсайтът включва реклама, в която невронната мрежа моли човек да последва собственика му в социалната мрежа X, за което може да спечели 1 долар. Друга задача, за 40 долара, включва вземане на пакет от пощенска станция в Сан Франциско. Най-скъпата задача струва 100 долара: човек трябва да стои в оживена зона, държейки табела с надпис „AI ми плати да държа тази табела”.

Понякога системата с изкуствен интелект се нуждае от човек, който да се грижи за домашен любимец, докато алгоритъмът координира доставката или обработва други приоритетни въпроси за неговия собственик. Всичко, което агентът с изкуствен интелект не може да направи физически, се делегира на човешки агент.

Нов подход към наемането

Предложената концепция коренно променя установения модел на платформите за гиг икономика. В традиционните ИТ системи изпълнителят самостоятелно създава предложения за услуги, конкурира се с други специалисти за вниманието на клиента и чака клиентът да направи избор.

В новия модел инициативата е изцяло прехвърлена към AI технологиите: AI агентът самостоятелно търси изпълнители, сравнява ги по зададени критерии, води преговори и сключва сделки.

За човешкия изпълнител този подход се трансформира в механизъм за пасивен доход. Просто създайте и поддържайте актуален профил на компетенции, портфолио и условия за сътрудничество – и AI агентите на онлайн платформата автоматично ще генерират и изпращат предложения за работа, ако параметрите на заявката на клиента съответстват на профила на изпълнителя.

ИТ платформата RentAHuman.ai демонстрира как се променя пазарът на труда. Преди автоматизацията изместваше хората от офисите и производството. Сега самите алгоритми създават търсене на човешки труд – но само в области, където физическото присъствие е критично. Това е един вид симбиоза: машините правят това, което правят най-добре, и наемат човешки потребители за останалото.

Плащания към контрагенти

В момента плащанията се извършват изключително в криптовалута (предимно стейбълкойни), което напълно елиминира бариерите, свързани с международните плащания: няма нужда от банкови посредници; няма конвертиране на валута и свързаните с това такси и загуби от валутни курсове; незабавно кредитиране на средства, независимо от географското местоположение на страните; възможност контрагентът да работи от една юрисдикция, докато хоства AI агента или ИТ инфраструктурата на платформата в друга държава.

Тази архитектура осигурява висока степен на децентрализация, минимизира транзакционните разходи и премахва регулаторните ограничения, свързани с трансграничните преводи чрез традиционни платежни системи.