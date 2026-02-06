НА ЖИВО
          Язовир „Тополница“ повишава нивото си, Зафиров пристигна на инспекция (СНИМКИ)

          6 февруари 2026 | 13:11 1210
          Снимка: БСП Пресцентър
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева извърши инспекция на язовир „Тополница“ във връзка със състоянието и готовността на съоръжението за безопасно управление на водните маси.

          По думите ѝ в момента обемът на язовира е 117 млн. куб. м, като водоемът се увеличава с приблизително 1,5 млн. куб. м на денонощие, а според прогнозите максималните нива могат да бъдат достигнати още в началото на следващата седмица.

          „Бетоновата язовирна стена е с височина 78 метра и разполага с четири преливника, всеки с капацитет от 1500 куб. м/сек. При достигане на обем от 125 млн. куб. м трябва да започне контролирано източване“, обясни Динева.

          Тя увери, че се извършва постоянен мониторинг, като са предприети всички необходими мерки за сигурната експлоатация на съоръжението.

          Язовир „Тополница“ има ключово значение за напояването на земеделски площи в областите Пазарджик и Пловдив, чрез напоителната система „Тополница“ и главния канал „Лесичово – Стряма“.

          Поройните дъждове повишиха рязко нивата на язовирите в Кърджалийско и Смолянско Поройните дъждове повишиха рязко нивата на язовирите в Кърджалийско и Смолянско

          „В района се отглеждат ориз, царевица, овощни градини и зеленчуци, което прави ефективното функциониране на язовира изключително важно за земеделските производители“, допълни Динева.

          В проверката участваха още вицепремиерът Атанас Зафиров, заместник-областният управител на София област Таня Иванова, заместник-кметът на Ихтиман Иван Янкулов, кметският наместник на село Мухово Петър Йорданов и управителят на клона на „Напоителни системи“ в района Сашка Маврикова.

          Язовир „Тополница“ е изграден през 1963 г. на река Тополница, заема площ от 570 хектара и разполага с общ воден обем от 137 млн. куб. м, като се нарежда сред най-големите и най-бързо пълнещи се язовири в България.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

