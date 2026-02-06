Как сметките за ток станаха от 130 на над 200 евро: Потребители сигнализират за скок в цените

Жители на морските градове сигнализират за рязко завишени януарски фактури, а експерти посочват възможни причини за скока в потреблението

- Реклама -

Зрители на NOVA продължават да подават сигнали за сериозно завишени сметки за електроенергия, получени с фактурите за януари. Последните случаи идват от Царево, където жители съобщават за почти двойни суми спрямо предходния месец.

Някои потребители посочват, че при сметка от 130 лева за декември, през януари получават фактура за 130 евро, а други показват увеличение от 128 евро за декември до 209 евро за януари. Част от засегнатите вече са подготвили жалби, разпространявани в социалните мрежи, и са готови да търсят правата си.

„Досега винаги по толкова сме плащали – 220 – 210 лева. Този месец просто сметката е много завишена. Не съм имала голямо потребление – на Коледа дори не бяхме в Царево. А киловатите са завишени двойно“, разказа Надежда в „Здравей, България“, след като този месец получила сметка от 410 лева при 250 лева месец по-рано.

Подобен случай описва и Донка Атанасова от Ахтопол.

„А сметката е за целия месец и е двойна. Не може за един климатик и една печка да получиш сметка от 100 евро. При положение, че не си ползвал никакви други уреди. Самите бушони са направени така, че веднага падат, ако включиш нещо повече. Просто не мога да разбера какво се случва“, обясни тя.

Жители от района твърдят, че увеличението ясно личи при сравнение със сметките за същия период миналата година, които много от тях пазят.

Според д-р инж. Йовко Раканов, преподавател по електротехника и електроника в ХТМУ, първо трябва да се провери дали отчетният период във фактурата е коректен, тъй като не винаги обхваща точно един месец.

„Трябва да се види дали отчетът е за точния период, защото фактурирането не винаги е за един месец – понякога може да е половин месец, друг път повече от месец. Ако той е точен, следващият въпрос е дали тази енергия наистина е реално изконсумирана или по някакъв начин е „надписана“, заяви той.

По думите му електромерите разполагат със софтуер, до който достъп имат само оторизирани лица, а евентуална намеса би била незаконна.

Раканов даде и практичен съвет за проверка у дома.

„Най-елементарната проверка е да се изключат абсолютно всички консуматори в дома и да се види дали електромерът продължава да мига. Всяко светване показва, че има консумация“, обясни той.

Енергийният експерт Цветомир Николов също отчита реално повишено потребление.

„Общото, което ясно се вижда от данните, е, че има по-голямо потребление. На национално ниво отчетеният ръст на потреблението за месец януари е около 10%. На регионално ниво за Югозападна България е около 30%, а за най-проблемните региони – до 40%. Това не са измислени числа“, заяви той.

По думите му усещането, че не е ползвано повече електричество, често подвежда, тъй като много домакинства са преминали към отопление с климатици, което повишава консумацията.

Експертът подчертава, че данните на Електроенергийния системен оператор са надеждни, като евентуални проблеми биха могли да възникнат при изчисленията във фактурите, макар подобни случаи да са по-скоро единични.