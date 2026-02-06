Как сметките за ток станаха от 130 на над 200 евро: Потребители сигнализират за скок в цените

Жители на морските градове сигнализират за рязко завишени януарски фактури, а експерти посочват възможни причини за скока в потреблението
Зрители на NOVA продължават да подават сигнали за сериозно завишени сметки за електроенергия, получени с фактурите за януари. Последните случаи идват от Царево, където жители съобщават за почти двойни суми спрямо предходния месец.
Някои потребители посочват, че при сметка от 130 лева за декември, през януари получават фактура за 130 евро, а други показват увеличение от 128 евро за декември до 209 евро за януари. Част от засегнатите вече са подготвили жалби, разпространявани в социалните мрежи, и са готови да търсят правата си.
Подобен случай описва и Донка Атанасова от Ахтопол.
Жители от района твърдят, че увеличението ясно личи при сравнение със сметките за същия период миналата година, които много от тях пазят.
Според д-р инж. Йовко Раканов, преподавател по електротехника и електроника в ХТМУ, първо трябва да се провери дали отчетният период във фактурата е коректен, тъй като не винаги обхваща точно един месец.
По думите му електромерите разполагат със софтуер, до който достъп имат само оторизирани лица, а евентуална намеса би била незаконна.
Раканов даде и практичен съвет за проверка у дома.
Енергийният експерт Цветомир Николов също отчита реално повишено потребление.
По думите му усещането, че не е ползвано повече електричество, често подвежда, тъй като много домакинства са преминали към отопление с климатици, което повишава консумацията.
Експертът подчертава, че данните на Електроенергийния системен оператор са надеждни, като евентуални проблеми биха могли да възникнат при изчисленията във фактурите, макар подобни случаи да са по-скоро единични.